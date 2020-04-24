«Болела спина, выкручивало ноги и руки»: что уроженка Черноземья перенесла в Нью-Йорке

Около восьми месяцев назад супруги Лина и Алексей Флигинских круто изменили свою жизнь. Из небольшого городка в Белгородской области они переехали в США. Хотя в родной Алексеевке дела шли неплохо: после окончания воронежского педуниверситета (отделения иностранных языков) девушка вернулась домой и вместе с мужем открыла небольшой бизнес - магазин одежды.

- Мы всегда любили путешествовать, старались делать это по мере возможностей. Не так давно родственница Алексея вышла замуж и переехала в штаты. Захотелось изменить жизнь, и поехали к ним в гости, - рассказывает 26-летняя Лина.

Лина и Алексей вместе больше 10 лет.Фото: предоставлено Линой Флигинских

Изначально путешествие планировалась как временное. Но шли недели и месяцы, ребята все больше адаптировались: сняли жилье, устроились на работу (оба заняты в сфере обслуживания). А потом в Америку пришел коронавирус.

«ВСЕ РУХНУЛО В ОДИН МОМЕНТ»

- Отношение к инфекции поначалу было разное. Кто-то не верил в опасность и вел обычный образ жизни: многие знакомые покупали туры на отдых. Некоторые тревожились и понемногу запасались продуктами, - вспоминает девушка. - Я, как и большинство, не воспринимала ситуацию серьезно. Работала в штатном режиме. Реально стало страшно в марте, когда официально обнаружили болезнь. И Нью-Йорк поставили на паузу.

По словам Лины, в кафе и ресторанах сначала ввели правило: зал можно заполнять лишь наполовину, но вскоре закрыли все. Ее муж потерял работу.

- Увольняли, конечно, не повсеместно. Многим просто звонили и говорили не выходить в смену, пока все не проясниться. Владельцы бизнеса сами не понимают, что происходит и сколько это продлится. Я работала до 16 марта. Примерно в это же время в США объявили режим ЧС.

В таких условиях каждому налогоплательщику государство пообещало пособие: взрослым - 1200$, детям - 500$. Однако для его получения нужно подать документ об уплате налогов за 2018 - 2019 годы, когда Лина и Алексей еще и не думали о переезде в Нью-Йорк.

- Так незащищенные слои вроде нас остались и без работы, и без выплат. В этот момент пугала больше всего неизвестность, - продолжает девушка. - У нас был определенный план: хотели купить машину, нашли адвоката, который будет помогать с оформлением документов, внесли депозит за новое жилье - 1700$. И все рухнуло в один момент.

Вот такие продуктовые наборы раздают жителям Нью-Йорка.Фото: предоставлено Линой Флигинских

«НИКОГДА ТАКОГО НЕ ИСПЫТЫВАЛ»

23 марта заболел Алексей. Через неделю, 31-го числа, и сама Лина.

- У нас были одинаковые симптомы: сильная мышечная боль, очень болела спина, ноги выкручивало, руки. Невозможно лежать на одном месте, все ноет. Голова ватная. Глаза стали очень чувствительными, больно переводить взгляд. Озноб, температура высокая. Ночью все как в бреду. То просыпаешься весь мокрый, то трясет от холода. Слабость такая, что тяжело дойти из туалета. У меня падало давление, приходилось ложиться, чтобы отдышаться. Потеряли обоняние и вкус. Но, слава богу, не было проблем с дыханием и кашля! - описывает свое состояние девушка. - Когда заболевший муж сказал мне, что никогда такого не испытывал, и предположил, что это «корона», я не поверила, постаралась отогнать эти мысли прочь. Но потом поняла, что он имел в виду.

Пара не обращалась к врачам. Но другого выхода у них не было. По инструкции местных медиков они должны были сидеть дома.

- Обращаться к врачам нужно, только если чувствуешь боль в груди, затрудненно дыхание или не прекращается кашель. Когда болезнь протекает в легкой форме, то следует просто находиться дома. Так что мы не были в изоляторе, больнице или на корабле-госпитале. Мы дали возможность получить помощь тяжело больным людям и лишний раз не нагружаем и без того перегруженную систему здравоохранения!

Часть медицинской памятки для местных жителей.Фото: предоставлено Линой Флигинских

«ВЫХОДИЛИ ДРУГ ДРУГА»

Девушка рассказывает, что массового тестирования в городе не проводили. Так как для этого нужны веские причины, точнее проблемы со здоровьем.

- От такого факта становилось еще страшнее: получается, что все цифры в статистике - это лишь результаты тех, кого госпитализировали. А сколько людей болеют без диагностики?! Я написала на рабочей страничке о своем состоянии. И клиентки начали писать мне в ответ, что тоже болеют! Только двум из нескольких десятков удалось сделать тест, и он оказался положительным.

Эти же знакомые рассказали Лине, чем лечились, что им порекомендовали врачи.

- Болезнь очень тяжелая. Хорошо, что мы заболели не в один момент. Так вот и выходили друг друга.

Пик у Алексея пришелся на седьмой день, у Лины - на восьмой. Накануне она практически отчаялась:

- Я проснулась и начала плакать. Думала, что организм уже все, не справляется. Постоянно проверяла: дышу ли.

Во время болезни Лина и Алексей заботились друг о друге.Фото: предоставлено Линой Флигинских

«ВОСПРИНИМАЕМ ВСЕ КАК ДОЛЖНОЕ»

Сейчас ребята чувствуют себя хорошо и не унывают. Родителям, которые находятся в России, рассказали о болезни, когда уже поправились. Не хотели их волновать.

- Многие родственники осуждают нас из-за того, что мы не прилетели обратно. Ведь у нас были билеты в Москву на 20 февраля. Решили остаться в Америке. Нам тут хорошо. И происходящее принимаем как должное. Все переживем, преодолеем. Даже наша 11-летняя кошка Миу жива и здорова.

Ребята надеются, что обстановка скоро нормализуется, ведь большинство населения соблюдает все рекомендации, на улице полно полиции, которая следит за порядком. По словам Лины, ношение масок планируют сделать обязательным в общественных местах и постепенно начать открывать заведения.

- Запас денег у нас еще есть. А вообще, всегда нужно действовать по ситуации. Сейчас мы учим язык, занимаемся физическими упражнениями на коврике, стараемся правильно питаться!