Чем воронежцам заняться на самоизоляции: 90 музейных видеогидов, Библионочь, сказки и концерты из дома, телеверсии спектаклей

ТЕЛЕСПЕКТАКЛИ С ЛЮДМИЛОЙ КРАВЦОВОЙ

Драмтеатр отметит с воронежцами день рождения выдающейся актрисы Людмилы Кравцовой. Людмила Александровна начала играть в Кольцовском театре, еще будучи студенткой Ленинградского института театра, музыки и кино - она вышла на сцену Кольцовского театра в комедии «Дурочка» по пьесе Лопе де Веги. Впоследствии за свою карьеру Кравцова сыграла почти сотню ролей в воронежском театре. Талантливая, неповторимая, смелая и яркая на сцене, она и в жизни очаровывала своим невероятным обаянием в сочетании с сильным характером.

Театр почтит ее память двумя спектаклями с ее участием. 24 апреля на сайте Кольцовского в разделе «видео» опубликуют запись телеверсии спектакля «Дело Боброва». Режиссер Глеб Дроздов поставил пьесу Валентина Черных в 1972 году в жанре производственной драмы. В 1977 году спектакль сняли на плёнку и восемь раз показали по центральному телевидению. В центре истории - энергичный инженер Семен Бобров (его играл Юрий Кочергов), увлеченный идеей создания проекта новой деревни. Молодому председателю удается привлечь к переустройству деревни дипломников-архитекторов, среди которых он встречает свою будущую жену - Клару Вересову (ее играла Людмила Кравцова).

А 25 апреля театр покажет фильм-спектакль «Барменша из дискотеки», поставленный худруком Кольцовского Анатолием Ивановым по произведению Юрия Андреева и записанный в 1991 году. Война ворвалась в жизнь Ванды, когда ей исполнилось 16 лет. И случайная встреча с молодым венгром, солдатом немецкой армии, перевернула всю ее жизнь. Ванда полюбила, и сила этой любви заставила ее покинуть родину. Людмила Кравцова исполняла в постановке главную роль.

Записи спектаклей будут доступны для просмотра в течение недели.

Людмила Кравцова.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

СКАЗКИ ИЗ ДОМА

Воронежский театр кукол "Шут" в условиях самоизоляции в связи с борьбой с коронавирусом начал новый проект - «Театр дома». Артисты снимают видео, где показывают сказки и читают стихи. К примеру, Владислав Ефанов и Дарья Ефанова даже в домашних условиях придумали кукол - представили поющих "лягушек" (загримировав свои подбородки) и загадывающих загадки "старушек" (их представляют пальцами). А актриса Анна Лужецкая показывает сказку "Хочу Луну".

На канале театра в Youtube уже четыре сказочных выпуска. Их можно посмотреть бесплатно. Они представлены и в аккаунтах театра в соцсетях ВКонтакте и Инстаграм.

ФИЛАРМОНИЯ ДОМА

Филармония продолжает виртуальное общение с воронежцами.

24 апреля в 16.00 в рубрике «Музыка лечит» на вопросы любителей музыки онлайн ответит дирижер Воронежского академического симфонического оркестра Игорь Вербицкий.

25 апреля в 11.00 в рубрике «Домашние концерты» Мужской хор филармонии исполнит песню Колмановского на стихи Ваншенкина «Я люблю тебя, жизнь».

А 26 апреля в 11.00 покажут запись концерта Губернаторского эстрадно-духового оркестра.

Посмотреть концерты можно бесплатно в аккаунте филармонии ВКонтакте.

Губернаторский оркестр.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

МАСТЕР-КЛАССЫ ПО НАРОДНЫМ ПРОМЫСЛАМ

В условиях самоизоляции в связи с коронавирусом Воронежский областной центр народного творчества и кино запустил онлайн-проект «В мир народной культуры - с нами!». Умельцы-ремесленники и специалисты в сфере народной культуры в видео-формате дают мастер-классы по самым востребованным направлениям - фольклору, изобразительному искусству, рукоделию, лепке из глины, плетению из соломки.

Всего за несколько минут, имея лоскуток ткани, нитки, ленту, вату, бусинки, можно изготовить рукотоворный сувенир для родных и близких. Посмотреть мастер-классы на сайте центра народного творчества можно бесплатно.

БИБЛИОНОЧЬ

В условиях самоизоляции в связи с борьбой с коронавирусом все культурные учреждения общаются с поклонниками дистанционно. Вот и библиотеки приглашают воронежцев виртуально присоединиться к ежегодной акция «Библионочь», которая в этом году пройдет 25 апреля в режиме онлайн. Девизом ее станет - «Память нашей Победы».

Читателей ждёт насыщенная программа. В рамках акции библиотека имени Никитина проведет виртуальные выставки и викторины, онлайн-тест «Полководцы Победы», концерт-марафон патриотического творчества «Победа в сердце каждого живёт», аудиообзор книги «Детская книга войны. Дневники 1941-1945».

В рамках «Библионочи» дадут старт Всероссийскому онлайн-марафону #75словПобеды, в котором также примут участие сотрудники "Никитинки". Кроме того, Никитинская библиотека предлагает присоединиться к акции «Звучащая строка Победы» – онлайн-поздравлениям ветеранов. С 25 апреля по 9 мая нужно разместить в соцсети ВКонтакте слова благодарности с хештегом #звучащаястрокаПобеды.

- В этот период также прозвучат строки из военной корреспонденции, личной переписки, отрывки из любимых на фронте и в тылу книг, а также фрагменты произведений, посвященных Великой Отечественной войне. Пользователи смогут посетить серию видео мастер-классов, тематических лекций, поэтических чтений. Пройдут онлайн-трансляции «Актёры читают о войне», видеопрезентация фоторабот «Наследники Победы.1941-1945», - сообщили в библиотеке.

90 ВИДЕОГИДОВ ПО МУЗЕЮ

В период работы всех учреждений культуры в дистанционном формате в связи с мерами по предупреждению распространения коронавируса в Воронежский областной художественный музей имени Крамского запустил online обширную подборку материалов о музее и про музей.

- В рубрике #музей_онлайн на сайте учреждения более 90 видеогидов о музейных экспонатах, около 10 виртуальных выставок, более 20 мультфильмов, созданных участниками музейных мастер-классов, более 60 видеорепортажей о музее, его сотрудниках и музейных мероприятиях. А в разделе «Коллекции» можно узнать информацию о музейных предметах - более 2000 единиц, - сообщили в музее имени Крамского.

Напомним, также для онлайн-посетителей музей запустил новый проект #крамскойнасвязи - это цикл видео-бесед об экспонатах из музейного собрания. «На связи» с удаленными зрителями находятся сотрудники музея. Видеоролики знакомят с шедеврами отечественной и зарубежной живописи, вечными загадками древнеегипетских экспонатов и идеальной гармонией произведений античного искусства.