Дачный сезон-2020 в Воронеже: Секреты посадки картофеля

Конец апреля – начало мая – время посадки картофеля в Воронежской области. Некоторые дачники стремятся провести посев раньше, но срок всхода побегов все равно будет определять погода. Зарытые в холодную землю семена, просто будут лежать, ожидая оптимальных условий и пойдут в рост только при прогревании почвы. Тем более, что в этом году весна, хоть и ранняя, но холодная.

- В картофелеводстве, как ни в какой другой отрасли производства сельскохозяйственной продукции, стоимость семян составляет до 80% от всех затрат, - говорит агроном Иван Бабин. - Поэтому оптимальный вес посадочных клубней равен 50 - 60 граммам. Таких клубней на одну сотку вам понадобится 25 - 30 кг (3 - 4 десятилитровых ведра). Крупные клубни можно разрезать пополам, вдоль от верхушки к пуповинной части, или на три части, верхушка (это одна третья или четвертая часть клубня) отрезается поперек, а оставшаяся часть - пополам вдоль.

Эту процедуру выполняют ножом, обеззараженным в 2%-ом растворе формалина или темно-розовом растворе марганцовки. Нарезают клубни за несколько дней до посадки, чтобы срез обсох.

ЯРОВИЗАЦИЯ

В теплую погоду картофель всходит через 25-30 дней после посадки. В холодные весны может лежать в почве до 40 дней. Но у агрономов есть секрет, как ускорить этот процесс. Это яровизация. Состоит она в том, что клубни проращивают в тепле в течение 20-25 дней перед посадкой. Яровизация позволяет получить более ранний урожай даже средних и поздних сортов.

Отобранные для посадки клубни раскладывают в ящики, овощные сетки или прозрачные полиэтиленовые пакеты с отверстиями для доступа воздуха. Их ставят в теплое место с естественном освещением и выдерживают при температуре 12 - 20 градусов.

- Клубни позеленеют, дадут крепкие, зеленые ростки с зачатками будущих корней в виде мелких бугорочков, - говорит Бабин. - К концу яровизации перед посадкой еще раз просмотрите проросшие клубни. Если среди них окажутся «яловые», не давшие ростков или давшие хилые, нитевидные, выбросите их. Яровизированные (проросшие на свету в течение трех недель) клубни способны повысить урожай на 20 - 30 и даже 50 процентов.

Если вы не успеваете провести яровизацию, то просто прогрейте посадочный материал в течение 5-7 дней при температуре 20 градусов. Сажать холодный картофеля, прямо из погреба, нельзя.

«БУДИМ» СПЯЩИЕ ГЛАЗКИ

Агрономы раскрывают еще один секрет хорошего урожая. До того, как ростки проснутся, можно сделать на каждом клубне стимулирующие надрезы по середине на глубину 1 сантиметра. Кольцевой (вдоль) и поперечный. Это позволит направить питательные вещества не только к верхушке клубня, но и к боковым глазкам.

Белые ростки, возникшие при хранении картофеля, надо выломать. Благодаря этому, проснутся почти все спящие глазки и куст будет мощным с несколькими стеблями.

И ЗАЩИЩАЕМ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ

Повысить иммунитет растений к болезням можно выдержкой клубней в растворе борной кислоты в течение 15-20 минут (100 г на 10 литров воды). Это делают перед закладкой посадочного материала на проращивание.

Непосредственно в день посадки Иван Бабин рекомендует обработать картофель инсекто-фунгицидным протравителем «Престиж». Он на 50 дней защитит картофель от колорадского жука, тли, трипса, цикадки, щитовки, переносчиков вирусных болезней, почвенных вредителей (проволочник, медведка, личинка майского жука, совка), всех видов парши, сухой и мокрой гнили, черной ножки и других болезней.