2020-04-23T11:01:40+03:00
Экономика

ВТБ рефинансировал рекордный объем ипотеки

В первом квартале ВТБ рефинансировал рекордный объем ипотеки – 51 млрд рублей. Это в четыре раза выше показателя прошлого года
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Только в марте выдачи выросли на 55% по сравнению с февралем – до 24 млрд рублей. Доля рефинансирования в ипотечных продажах ВТБ достигла 26,9%.

Клиенты ВТБ совершили 23 тысячи сделок за квартал, в марте их число по сравнению с февралем увеличилось в полтора раза – до 10 тысяч. Активно переводили свои ипотечные кредиты в ВТБ заемщики и в рамках программы «Ипотека с господдержкой» для семей с двумя и более детьми. Свыше тысячи семей получили ипотеку под 5%, сумма сделок превысила 2,5 млрд рублей – это порядка 60% от общего объема выдач банка в рамках госсубсидирования.

«ВТБ два года лидирует на рынке рефинансирования ипотеки – по нашим оценкам, доля банка в первом квартале достигла 58%. Всего за три месяца 23 тысячи российских семей снизили свои ставки в среднем на 1,4 п.п. Активность клиентов особенно возросла в марте – мы связываем это с ожиданиями от влияния на рынок пандемии коронавируса и в целом ситуации в экономике. Но даже в период самоизоляции оформить онлайн-заявку на рефинансирование можно на сайте банка. Мы поддерживаем общегосударственную задачу по снижению долговой нагрузки граждан. ВТБ не меняет свои ипотечные ставки и клиентам доступны одни из самых выгодных на рынке условий – от 8,3% годовых – это доступное предложение для заемщиков, которые уже ранее получили ипотечный кредит и сейчас заинтересованы в снижении своей ставки», – отмечает Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ.

Оформить кредит в рамках программы могут заемщики, которые приобрели квартиры как в новостройках, так и на рынке готового жилья. Зарплатным клиентам ВТБ доступно рефинансирование действующей ипотеки другого банка по ставке от 8,3%, другим заемщикам – под 8,5%. Дополнительно можно получить финансирование на любые цели, например, ремонт или необходимую покупку. Размер нового кредита может составлять до 90% от стоимости объекта недвижимости.

Ипотека может быть оформлена на срок до 30 лет, максимальная сумма кредита – 30 млн рублей. Согласие на сделку от текущего кредитора не требуется, подтвердить качество обслуживания по первичному кредиту можно выпиской из интернет- или мобильного банка. Кредит должен обслуживаться без просроченной задолженности более полугода.

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования России, банк выдает каждую четвертую ипотеку в стране. По итогам первого квартала портфель ВТБ в сегменте жилищных кредитов вырос на 3,5% – до 1,74 трлн рублей. Всего за январь-март объем выданных жилищных кредитов вырос на треть – до 190 млрд рублей. Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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