2020-04-23T11:00:47+03:00
Экономика

ВТБ за три дня выдал ипотеку под 6,5% на 500 млн рублей

ВТБ увеличил объем выданных ипотечных кредитов по льготной ставке 6,5% до 500 млн рублей, заемщики провели около 200 сделок в крупнейших регионах России. Средняя сумма одного кредита составила около 2,5 млн рублей
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«Ипотека с господдержкой 2020» позволит до 1 ноября 2020 г. оформить кредит по льготной ставке 6,5% клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составит 8 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн рублей – для остальных регионов страны. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки – до 20 лет.

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования России. Банк первым из лидеров рынка начал консультации и прием заявок на ипотеку в рамках госсубсидирования 17 апреля. ВТБ выдает каждую четвертую ипотеку в стране. По итогам первого квартала портфель кредитной организации в сегменте жилищных кредитов вырос на 3,5% – до 1,74 трлн рублей. Всего за январь-март объем выданных жилищных кредитов вырос на треть – до 190 млрд рублей. Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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