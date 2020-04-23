2020-04-22T22:58:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Воронеже, последние новости на 23 апреля 2020: новая инфекционная больница, дополнительный транспорт, нехватка аппаратов ИВЛ

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Воронеже на 23 апреля 2020 года
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Воронеже появится быстровозводимая инфекционная больница. За два месяца в ней смогут оборудовать 250 мест. Медучреждение планируется возвести по типовому проекту Министерства обороны. Финансовую помощь окажет Минздрав.

Минтранс поддержит пострадавшую от коронавируса воронежскую отрасль пассажирских перевозок. 56 низкопольными автобусами большой вместимости оснастят два магистральных городских маршрута. В 2021 году возможна поставка еще 80 единиц общественного транспорта.

Александр Гусев сообщил президенту о нехватке в регионе аппаратов ИВЛ. Сейчас в области их 149. Проблема должна решиться в мае: уже подписаны документы на поставку 52 единиц оборудования. Дополнительно по договоренности с Министерством промышленности и торговли в Воронежскую область отправят 81 отремонтированный аппарат.

В Воронежской области заразились коронавирусом 236 жителей. 30 человек переболели инфекцией, их выписали. 320 пациентов госпитализировали в стационары с подозрением на COVID-19. Под домашним наблюдением - 2 668 воронежцев. В регионе провели уже 22 061 лабораторное исследование на новую инфекцию.

Сотрудника одной из поликлиник Новохоперска проверяют на коронавирус. Сейчас мужчина с признаками ОРВИ находится дома на самоизоляции и дожидается результатов теста. Тем временем фельдшер скорой медпомощи Новоусманской районной больницы выложил в соцсети очередное видео. Медик утверждает, что его заставляют работать с коллегой, заразившимся новой инфекцией.

Напомним, в регионе работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.

ИСТОЧНИК KP.RU

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