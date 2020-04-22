2020-04-22T15:14:18+03:00
Экономика

ВТБ Капитал Форекс увеличил число сделок на 12%

ВТБ Капитал Форекс по итогам первого квартала продемонстрировал рост числа сделок на 12% к показателю аналогичного периода прошлого года
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Всего было проведено 86 тысяч операций. Их общий объем приближается к 1 трлн руб. Количество активно торгующих клиентов увеличилось на 8%. В марте было зафиксировано рекордное число новых клиентов: в два раза больше чем в январе и феврале.

«Текущая ситуация в мире, серьезно затронула все финансовые площадки, в том числе и рынок FOREX, где в последние месяцы мы наблюдаем повышенную волатильность. Это и стало, на наш взгляд, основной причиной повышения активности среди трейдеров. Первый квартал 2020 года был рекордным по многим бизнес-показателям с момента основания компании. Приоритетами в нашей работе по-прежнему остаются развитие клиентского сервиса, поддержание качества предоставляемых услуг и создание комфортных торговых условий для наших клиентов”, - отметил Сергей Жаров, Генеральный директор ВТБ Капитал Форекс. Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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