ВТБ Капитал Форекс увеличил число сделок на 12%

Всего было проведено 86 тысяч операций. Их общий объем приближается к 1 трлн руб. Количество активно торгующих клиентов увеличилось на 8%. В марте было зафиксировано рекордное число новых клиентов: в два раза больше чем в январе и феврале.

«Текущая ситуация в мире, серьезно затронула все финансовые площадки, в том числе и рынок FOREX, где в последние месяцы мы наблюдаем повышенную волатильность. Это и стало, на наш взгляд, основной причиной повышения активности среди трейдеров. Первый квартал 2020 года был рекордным по многим бизнес-показателям с момента основания компании. Приоритетами в нашей работе по-прежнему остаются развитие клиентского сервиса, поддержание качества предоставляемых услуг и создание комфортных торговых условий для наших клиентов”, - отметил Сергей Жаров, Генеральный директор ВТБ Капитал Форекс. Банк ВТБ (ПАО).