2020-04-22T15:13:05+03:00
Экономика

Банк ВТБ реструктурировал задолженность группы Мечел

ВТБ подписал соглашение с ПАО «Мечел» по реструктуризации долга компании
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Снижение долговой нагрузки стало возможным по итогам сделки по продаже Мечелом доли 51% в Эльгинском угольном комплексе компании ООО «А-Проперти».

Средства от продажи были направлены на погашение долговых обязательств перед ВТБ и Газпромбанком пропорционально их доле в задолженности группы «Мечел». В результате задолженность группы «Мечел» перед ВТБ снизится на сумму порядка 50 млрд руб. и составит около 163 млрд руб. Срок погашения задолженности продлен на 7 лет до марта 2027 года с возможностью дополнительного продления на 3 года. Другие существенные условия по кредитным линиям, в том числе касающиеся процентных ставок и обеспечения, остаются неизменными.

Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления ВТБ, отметил: «ВТБ – давний партнер группы Мечел, и достигнутое соглашение - продолжение планомерной работы банка по поддержке компании. Как крупнейший кредитор группы мы приветствуем заключение сделки по продаже Мечелом доли в Эльгинском месторождении. Это позволит оптимизировать долговой портфель компании, окажет благоприятное влияние на эффективное развитие основных активов Мечела, увеличение объемов производства и возможность обслуживания оставшегося долга». Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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