2020-04-22T13:07:54+03:00
Экономика

ВТБ Мобайл вводит «антивирусные» меры поддержки

Мобильный оператор ВТБ Мобайл поддерживает абонентов в период самоизоляции и дополнительно к любому своему тарифу дарит 10 Гб интернета, а также открывает бесплатный доступ к банковскому приложению ВТБ-Онлайн и другим необходимым сегодня ресурсам
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Дополнительные гигабайты интернета активируются автоматически и действуют для всех активных, а также новых клиентов, которые подключатся к мобильному оператору ВТБ Мобайл до 31 мая.

«В период самоизоляции многие перешли на удаленный режим работы и дистанционное обучение, поэтому значительно выросла потребность постоянного доступа в интернет. В текущей ситуации мы хотим поддержать наших клиентов. Помимо увеличения на 10 Гб интернет-трафика на всех тарифах и без каких-либо условий, мы предоставляем бесплатный и безлимитный доступ к официальному сайту стопкороновирус.рф и не тарифицируем звонки на номер горячей линии департамента здравоохранения Москвы. Это поможет нашим клиентам узнать подробную информацию о COVID-19 », — отметил Максим Шарков, генеральный директор ВТБ Мобайл.

Мобильный оператор предлагает абонентам не только качественную связь, но и выгодные предложения. Входящие звонки доступны на всей территории РФ даже при нулевом балансе. При использовании банковского мобильного приложения ВТБ-Онлайн у клиентов не расходуется пакет интернета, а доступ к сервису сохраняется даже при нулевом балансе, в том числе в международном роуминге.

Виртуальный мобильный оператор ВТБ Мобайл запущен в сентябре 2019 года. В настоящее время SIM-карту оператора можно получить во всех работающих офисах ВТБ в Москве и Санкт-Петербурге. Подробная информация на сайте vtbmobile.ru. Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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