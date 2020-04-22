Коронавирус не война, но все же…

Ограничения свободного передвижения по территории России фактически уже мало чем отличаются от особого положения, которое вводилось в войну на прифронтовых территориях. А ежедневные сводки о числе заболевших и умерших напоминают сводки о числе погибших и раненых с фронта. И никто не знает, когда кончится эпидемия.

Всем приходится научиться выживать в такой ситуации, хочется, чтобы этот опыт никогда больше не пригодился. Особенно тяжело приходится сегодня медикам, одиноким пенсионерам и инвалидам, матерям с детьми и другим уязвимым группам населения. На помощь им приходят органы власти, бизнес, социальные и волонтерские организации.

Многие воронежцы уже получили помощь со стороны бизнеса. Воронежские аграрии собрали 5,7 тыс. пайков для малоимущих. В городе начали раздавать пенсионерам бесплатные продуктовые наборы. В департаменте соцзащиты говорят, помощь окажут также тем, кто попал в сложную ситуацию в период самоизоляции, в частности, молодым и многодетным семьям. Товары дня них безвозмездно готовы предоставить торговые сети и производители.

Не остались в стороне компании федерального масштаба. АЗС «Газпромнефть» предложила сотрудникам скорой помощи и МЧС бесплатный кофе. "Сотрудники скорой помощи и МЧС, мы хотим поддержать вас и сказать спасибо. Заезжайте на АЗС "Газпромнефть", и мы угостим вас отличным кофе бесплатно", - прокомментировали свою инициативу в руководстве компании.

Активно сотрудничает с оперативными штабами по борьбе с коронавирусом в различных регионах страны сеть отелей «Азимут». Сотрудники Азимута снабжают врачей и медперсонал местных инфекционных больниц горячими напитками и едой. Отели по договоренности с местными администрациями также начали размещение врачей и медицинского персонала. «На сегодня такая договоренность есть с Москвой и Нижним Новгородом. Сейчас ведутся переговоры с Санкт-Петербургом. Готовы по этим вопросам сотрудничать и с администрацией Воронежа», - поясняет генеральный директор Azimut Hotels Максим Бродовский.

Бесплатный проезд для медиков устроил крупный городской перевозчик «АТП-1». Предприятие выдало 3 тыс. проездных сотрудникам четырёх воронежских больниц – БСМП №1, БСМП №8, БСМП №10 («Электроника»), а также ВОКБ №1. Каждый проездной действует до 15 мая. В зависимости от дальнейшей обстановки, компания рассмотрит возможность продления периода пользования.

Вслед за бизнесом муниципальное предприятие «Воронежпассажиртранс» решило предоставить бесплатные проездные воронежским медикам, которые борются с коронавирусом. Проездные будут действовать до 15 мая, но в дальнейшем срок их действия могут продлить. Решение примут в зависимости от потребности системы здравоохранения, подчеркнули власти. «Подготовка формы именных проездных для работников учреждений здравоохранения уже завершена. В ближайшее время муниципалитет получит данные о необходимом количестве проездных, а после они будут выданы медикам, – уточнили в пресс-службе городской администрации.

В Новоусманском районе Воронежской области в продуктовые наборы для одиноких пенсионеров добавляют мёд. С такой инициативой выступили местные пчеловоды. Они передали старикам около 200 банок мёда. «Многие люди преклонного возраста, старики, сидят дома одни. Им особенно тяжело переносить это время. И мы решили скрасить эти будни. Мёд – это такой продукт, который можно назвать частичкой лета, тепла, сладости. Кроме того, мёд – это здоровье, иммунитет, который сейчас точно не лишний», – объяснил председатель Новоусманского отделения союза пчеловодов Воронежской области Сергей Жабин.

Воронежская компания «Молвест» в период режима самоизоляции решила оказать поддержку малоимущим семьям воронежской области продуктами питания. Предприниматели направили нуждающимся более 10 тонн молочных продуктов. «Направляем малообеспеченным семьям Воронежской области более 8,5 тонн молока и 1,6 тонн сыра», – рассказали в руководстве компании.

Традиции благотворительности уходят на Руси в глубокую древность. Князь Владимир Святославович (960–1015 гг.) упоминается в летописях первым, при котором были построены первые больницы и богадельни. В летописях также упоминается, что каждый нуждающийся тогда имел право приходить на княжеский двор и брать необходимые ему продукты и денежные средства.

Эпидемия когда-нибудь кончится, но ее уроки еще долго будут разбирать власти и общество, а неравнодушных предпринимателей и граждан многие жители с теплотой будут вспоминать всю оставшуюся жизнь.