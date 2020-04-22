В Воронежской области более 600 педагогов подключат к интернету по льготному тарифу

Во вторник, 21 апреля, глава региона Александр Гусев провел совещание об организации дистанционного обучения. Руководитель департамента образования, науки и молодежной политики области Олег Мосолов доложил губернатору об обеспечении школьников и учителей интернетом и электронными устройствами. По его словам, чтобы учителя смогли проводить уроки «на удаленке», им выдали 1565 таких устройств. Это полностью покрывает возникшие потребности. Так что в плане технического обеспечения педагогов вопрос удалось решить.

Однако не у всех учителей есть качественный доступ к интернету, и не все школьники имеют дома подходящие технические средства (компьютеры, ноутбуки) для нормального обучения из дома.

Как отметили в правительстве области, сейчас рассматривается возможность льготного подключения таких педагогов к сети интернет:

– Уже в ближайшие дни более 600 учителей будут подключены к интернету по льготному тарифу, – сообщил на совещании руководитель департамента цифрового развития области Дмитрий Проскурин.

Александр Гусев поручил предоставить ему в кратчайшие сроки план оснащения педагогов и учащихся необходимыми техническими средствами.

– Давайте посчитаем, какие это затраты, поищем бюджетные и внебюджетные источники финансирования. Необходимо использовать все имеющиеся возможности, – сказал губернатор.