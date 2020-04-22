Ленинский проект спас Россию

Владимир Ильич Ленин принадлежит к великой плеяде гениев человечества. Ленин по-российски широк душой, разносторонен, щедр. Он воспитывался в интеллигентной семье, имел энциклопедические знания. Он беседовал и дискутировал с умнейшими людьми мира. И в то же время он умел найти путь к сердцам простых рабочих, крестьян и солдат. Его сила состояла в понимании многообразия и сложности окружающего нас мира, объективных закономерностей классовой борьбы, которые движут общественными процессами.

Ленин, как никто другой, умел находить неожиданные для большинства, но высокоэффективные и единственно правильные решения в сложнейших ситуациях. Апрельские тезисы, Брестский мир, новая экономическая политика (НЭП), план ГОЭЛРО - лишь малая часть того, что было задумано, подготовлено и воплощено в жизнь его гениальным разумом, политической волей и организаторскими способностями.

Ход событий в мире и в России подтолкнул Ленина к пониманию, что Россия превращается в центр мирового революционного процесса. Ленин заявлял, что социалистическая революция в России не только возможна, но и необходима, поскольку взятие власти пролетариатом в союзе с крестьянством позволит быстрее и успешнее, а главное, в интересах трудового большинства граждан, преодолеть отсталость и решить задачи развития страны, которые не способны осуществить царизм и буржуазия.

Меньшевики же и Плеханов, упрекая Ленина в левацких взглядах, апеллировали к марксизму ХIХ в.: пусть, мол, сначала капитализм разовьётся в России, а затем уж пролетариат возьмётся за свое дело.

Но история доказала правоту Ленина и его соратников. Экономически зависимая от ведущих империалистических держав и втянутая ими в мировую войну, Россия оказалась на грани национально-государственной катастрофы, солдаты бессмысленно гибли на фронте, экономика разваливалась, трудящее население терпело голод и лишения. Пришедшее к власти после свержения царизма буржуазное Временное правительство продолжало прежнюю бездарную политику. Начался фактический распад страны. Ведущие западные державы обсуждали планы раздела России. Либеральный, западный проект переустройства великого государства вёл к его исчезновению.

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В сентябре 1917 г. Ленин написал статью «Грозящая катастрофа и как с ней бороться». Он предложил конструктивную программу, отвечающую обязанностям демократического государства. При этом пролетарский вождь отмёл обвинение в намерении насильственного внедрения социализма в России: «Речь не идёт о введении социализма теперь, непосредственно, с сегодня на завтра, а о раскрытии казнокрадства».

Временное правительство осталось глухим к ленинским действенным мерам предотвращения катастрофы. Оно шло по пути уничтожения государства, лишь бы оставить в неприкосновенности интересы капиталистов и помещиков. Тогда народными низами и был поставлен и решён вопрос о власти.

Ленинский лозунг Октября «Вся власть Советам!» в единстве с другими: «Мир – народам!», «Фабрики — рабочим!», «Земля — крестьянам!» отвечал чаяниям трудовой России. И она пошла за Лениным и большевиками в Красный Октябрь 1917 года.

Борьба за социальную справедливость была неотделима у Ленина от борьбы за национально-государственную независимость России. Именно Ленин и большевики сплотили трудящихся и всех патриотов России для отражения интервенции 14 государств, собрали воедино почти все земли и народы бывшей Российской империи.

Вот почему Ленина, Советскую власть поддержали не только широкие народные массы, но и многие из бывших дворян — генералы и офицеры царской армии, которых в рядах Красной Армии было в 2,5 раза больше, чем в белой, сотни тысяч управленцев и технических специалистов, верой и правдой служивших новой, социалистической России.

Под руководством Ленина в нашей стране началось созидание великой социалистической цивилизации, удивившей мир своими достижениями в производстве, науке, искусстве, спорте, заботе о каждом человеке. В наши дни продолжателем этих достижений является народный Китай, ставший лидером мира благодаря творческому применению марксистско-ленинского учения в условиях современного глобального общества.

Сегодня, когда наша страна в результате капиталистической реставрации отброшена на десятилетия в своём развитии, и миллионы людей вынуждены бороться за выживание, когда капитализм не может решить ни одну из острейших проблем, стоящих перед человечеством, ещё шире и глубже раскрывается величие образа В.И. Ленина. Опираясь на опыт великого Ленина, КПРФ готова взять на себя ответственность за судьбу страны. Коммунисты с уверенностью заявляют российскому обществу: «Есть такая партия!»

С.И. Рудаков,

первый секретарь Воронежского обкома КПРФ,

заместитель председателя областной Думы,

доктор философских наук, профессор.