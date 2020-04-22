2020-04-21T21:23:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Воронеже, последние новости на 22 апреля 2020: две сотни зараженных, семь смертей, две тысячи - под наблюдением на дому

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Воронеже на 22 апреля 2020 года
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

У 211 жителей Воронежской области диагностировали коронавирус. 30 человек уже переболели инфекцией, их выписали из больницы. Количество изолированных в стационары с подозрением на COVID-19 достигло 262. Под домашним наблюдением находятся 2 293 воронежца.

59-летнему жителю Поворинского района посмертно подтвердили коронавирус. 19 апреля он скончался в Борисоглебской районной больнице. Таким образом, количество смертей от новой инфекции в регионе достигло семи.

Воронежская областная больница № 1 приостановила госпитализацию пациентов. Это связано с перепрофилированием корпуса № 2 исключительно для людей с пневмониями, в том числе вызванными новым коронавирусом. Исключением для госпитализации станут случаи, когда есть угроза жизни пациента. В остальных ситуациях - придется лечиться на дому.

Воронежцев приглашают стать волонтерами и помочь с доставкой продуктовых наборов нуждающимся. Особенно нужна поддержка людей с личными автомобилями. Акция #МЫВМЕСТЕ для людей старше 65 лет стартовала в начале апреля. В нашем регионе НКО-оператором стал благотворительный фонд святителя Антония Смирницкого.

Напомним, в регионе работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«На скорой видишь вещи и пострашнее COVID-19»: студенты-медики рассказали, чего боятся во время пандемии коронавируса
Многие пришли работать на скорую еще во время чемпионата мира по футболу, да так и остались. И менять свои планы из-за коронавируса не собираются
Новости 24
Эпидемия коронавируса охватила 20 районов Воронежской области из 32
Воронежские дорожники рассказали о планах ремонта на ночь и день 22 апреля
В Воронеже коронавирус заподозрили еще у 26 человек
Следователи передали в суд дело жителя Воронежской области, забившего топором сожительницу
Эпидемия коронавируса в Воронеже: Водители маршруток будут проходить дезинфекцию на проходной
59-летнему жителю Воронежской области посмертно подтвердили диагноз "коронавирус"
Лучший гол воронежского «Факела» в сезоне призывают выбрать до 27 апреля
Владимир Нетёсов: «Наша общая задача – помочь семьям, которые не могут позволить себе купить технику для дистанционного обучения ребенка»
В Воронеже целый микрорайон остался без тротуаров, аптек и банкоматов
В школе под Воронежем уроки проводят в учительской, а физкультуру - в коридоре
В Воронеже устранили аварию водопровода в Советском районе
Бомж вор-рецидивист обчистил дом в Воронежской области сразу после освобождения с зоны