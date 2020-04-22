Коронавирус в Воронеже, последние новости на 22 апреля 2020: две сотни зараженных, семь смертей, две тысячи - под наблюдением на дому

У 211 жителей Воронежской области диагностировали коронавирус. 30 человек уже переболели инфекцией, их выписали из больницы. Количество изолированных в стационары с подозрением на COVID-19 достигло 262. Под домашним наблюдением находятся 2 293 воронежца.

59-летнему жителю Поворинского района посмертно подтвердили коронавирус. 19 апреля он скончался в Борисоглебской районной больнице. Таким образом, количество смертей от новой инфекции в регионе достигло семи.

Воронежская областная больница № 1 приостановила госпитализацию пациентов. Это связано с перепрофилированием корпуса № 2 исключительно для людей с пневмониями, в том числе вызванными новым коронавирусом. Исключением для госпитализации станут случаи, когда есть угроза жизни пациента. В остальных ситуациях - придется лечиться на дому.

Воронежцев приглашают стать волонтерами и помочь с доставкой продуктовых наборов нуждающимся. Особенно нужна поддержка людей с личными автомобилями. Акция #МЫВМЕСТЕ для людей старше 65 лет стартовала в начале апреля. В нашем регионе НКО-оператором стал благотворительный фонд святителя Антония Смирницкого.

Напомним, в регионе работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.