В Воронеже для борьбы с ВИЧ объявили тендер по исследованию 100 гомосексуалистов

В Воронеже разыскивают подрядчика, который проведет «биоповеденческое исследование» среди мужчин, практикующих однополый секс. В техническом задании сказано, что предстоит найти 100 гомосексуалистов от 18 до 49 лет, вступавших в половой акт не позже, чем за месяц до исследования.

Соответствующий тендер объявили 17 апреля. Заказчиком выступает воронежский центр профилактики и борьбы со СПИД. Начальная, она же максимальная, стоимость работ - 248,5 тысяч рублей. Мероприятие пройдет, как отмечено в документах на сайте госзакупок, в рамках реализации государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ.

К слову, отбор респондентов пройдет необычным способом. Подрядчику вначале нужно будет найти 4-6 гомосексуалистов, которые согласятся принять участие в исследовании. После им выдадут три купона-приглашения для их «товарищей» и так до тех пор, пока не наберется нужное количество.

Заявки на тендер от участников, которые способны провести такое исследование в течение 30 дней, принимают до 27 апреля

Участие добровольное. Поэтому если человек захочет прекратить исследование, то сможет отказаться от него в любое время.

Задействованы будут не менее 3 интервьюеров. Они сопроводят людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией в исследовательский пункт для тестирования на ВИЧ, вирусные гепатиты В и С, сифилис. У участников сделают два забора крови. А после с ними проведут анонимное интервью, чтобы узнать, насколько эти люди информированы о профилактике заболеваний.

В анкете помимо простых вопросов о возрасте или образовании, затронуты и интимные темы: «Зарабатываете ли вы деньги путем продажи сексуальных услуг?», «Вводили ли вы себе наркотики при помощи инъекций когда-либо в течение жизни?» или «Не пришлось ли Вам в течение последних 12 месяцев испытать сексуальное насилие?».

Особый акцент сделан на том, знают ли такие респонденты места и порядок получения в нашем городе помощи медицинской или психологической. Также подробно рассматривается, проходили ли участники тестирование на ВИЧ-инфекцию.

Гомосексуалистам, которые пройдут анкетирование, выдадут «информационные материалы» и некие «мотивационные пакеты» - в тендере отмечено, что они не нарушают этических принципов. Правда, что будет внутри «пакетов» не говорится. Содержимое будет согласовано с заказчиком в течение трех дней после заключения контракта. Кстати, такие «пакеты» хотят выдавать и за приглашения новых участников. Но один человек не сможет получить больше трех.

Если воронежцу придут положительных результаты, например, на ВИЧ, его нужно будет сопроводить для прохождения подтверждающего обследования и убедить, что человеку необходимо диспансерное наблюдение.

Что касается анкет, то полученные с помощью них данные будут собраны в аналитический отчет. Имя участников нигде не будет зафиксировано. Данные будут доступны только исследовательской группе. Анонимные анкеты, формы информированного согласия, а также результаты медицинского обследования будут храниться в центре борьбы со СПИД в течение 3-х лет, после чего их уничтожат.

Заявки на тендер от участников, которые способны провести такое исследование в течение 30 дней, принимают до 27 апреля.