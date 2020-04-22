Число заболевших коронавирусом в Воронеже на 22 апреля 2020 года составило 211 человек

211 жителей Воронежской области заразились коронавирусом. Накануне инфекцию обнаружили у 31 человека, 12 из них прибыли из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга или Липецка.

Число выздоровевших от коронавируса достигло 30 человек. Всех переболевших выписали из больниц. Количество людей, изолированных в стационары с подозрением на COVID-19, увеличилось до 262. Сутками ранее было 236. Под домашним наблюдением находятся уже 2293 жителя области, накануне таковых было 1 758 человек. Семеро пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались.

Напомним, в Воронежской области работает горячая линия по вопросам коронавируса: +74732100461. Также специалисты облздрава оказывают психологическую помощь по номерам: 473-202-96-76 и 473-71-53-50.