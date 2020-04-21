Коронавирус в Воронеже, последние новости на 21 апреля 2020: выздоровели младенец и беременная, еще двое с вирусом скончались

В Воронежской области коронавирус подтвердили уже у 180 человек. Число выздоровевших выросло до 30, среди них - беременная женщина и шестимесячный ребенок. Всех переболевших выписали из медучреждений. Количество людей, изолированных в стационары с подозрением на новую инфекцию, увеличилось до 236. Под под наблюдением на дому - 1 758 жителей области.

Скончался шестой пациент с подтвержденным COVID-19. Речь идет о 37-летнем мужчине. При каких обстоятельствах он умер, как протекала болезнь - в региональном оперштабе не уточнили. Кроме того, скончался 59-летний житель Поворинского района с предварительно подтвержденным коронавирусом. 7 апреля он вернулся из Москвы, где работал вахтовым методом. Почувствовал себя плохо через неделю. 17 апреля мужчину доставили в инфекционное отделение Борисоглебской РБ. 19 апреля он умер.

Фельдшер станции скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы пожаловался на отсутствие защитных костюмов в период эпидемии коронавируса. По словам мужчины, им приходится контактировать с больными и оказывать помощь в хирургических халатах, шапочках и масках из воздухопроницаемых материалов. В департаменте здравоохранения эту информацию опровергли, а правительство назвало жалобу фейком.

Стали известны результаты тестов на Covid-19 оставшихся шести сотрудников МКП «Воронежпассажиртранас», которые контактировали с заразившимся коронавирусом водителем маршрутки. Все анализы - отрицательные.

В Воронежской области провели уже 20 516 лабораторных исследований на коронавирус. Тесты делают ежедневно. Напомним, что региональное управление Роспотребнадзора получило полномочия проводить окончательные анализы на COVID-19. Раньше для подтверждения диагноза анализы отправляли в Москву.

Напомним, в регионе работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.