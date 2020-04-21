2020-04-21T00:19:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Воронеже на 21 апреля 2020 года осталось прежним и составило 180 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Воронеже на 21 апреля 2020 года
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото предоставлено правительством Воронежской области.фото предоставлено правительством Воронежской области.
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В Воронежской области коронавирус подтвердили уже у 180 человек. Накануне инфекцию выявили у 24 пациентов.Лишь двое из заразившихся выезжали за пределы региона.

Число выздоровевших от коронавируса выросло до 30 человек, среди них - беременная женщина и шестимесячный ребенок. Всех переболевших выписали из медучреждений. Количество людей, изолированных в стационары с подозрением на новую инфекцию, увеличилось до 236. Сутками ранее было 219. Под под наблюдением на дому уже 1 758 жителей области.

Напомним, в Воронежской области работает горячая линия по вопросам коронавируса: +74732100461. Также специалисты облздрава оказывают психологическую помощь по номерам: 473-202-96-76 и 473-71-53-50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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