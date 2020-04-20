В Воронежской Гордуме продлили творческий конкурс к 75-летию Победы

Депутаты Воронежской городской Думы продлили сроки сдачи работ на городской детский творческий конкурс, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Рисунки и рассказы будут приниматься по 16 июня текущего года включительно.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА

На конкурс принимаются художественные работы по следующим номинациям:

- «Рисуем Победу» (рисунки, посвященные войне);

- «Рассказы о войне» (очерки, эссе, рассказы, основанные на семейных воспоминаниях).

Возраст участников – от шести до 15 лет. От одного ребенка может быть представлено не более одной работы в каждой номинации.

К каждой работе нужно прикрепить сопроводительный лист со следующей информацией: ФИО автора, его возраст, название работы, район проживания (Железнодорожный, Левобережный, Коминтерновский, Центральный, Советский или Ленинский), номер телефона с указанием контактного лица, а также наименование учебного заведения, в котором учится автор.

ГДЕ ПРИНИМАЮТ КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ?

- В связи с введением режима всеобщей самоизоляции рисунки можно направить по почте: 394077, город Воронеж, улица Плехановская, 8, Воронежская городская Дума, с пометкой «на конкурс в пресс-службу», а эссе и рассказы - прислать по электронной почте: gorduma@bk.ru, - рассказали в городском парламенте.

Всю информацию можно почерпнуть на сайте Гордумы http://gorduma-voronezh.ru/konkursy/.

Конкурс проводится в целях повышения интереса воронежцев к историческому, культурному наследию города, сохранения памяти о Великой Отечественной войне, патриотического воспитания подрастающего поколения, поощрения талантливой молодежи, создания условий для реализации творческих способностей детей.