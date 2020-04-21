Почему на фоне мирового падения стоимости нефти цены на бензин в Воронежской области не меняются

Воронежские водители задаются резонным вопросом по ценам на бензин. Несмотря на мировой кризис этого рынка, из-за которого стоимость топлива резко упала, на наших заправках это никак не отразилось. Цены по-прежнему «кусаются»: к примеру, на заправках «Лукойл» один из самых ходовых – 92-й – стоит 44 рубля 60 копеек за литр, на ВТК – 43 рубля 20 копеек.

О причинах такой ситуации рассказал источник, знакомый с ситуацией на топливном рынке:

- Региональные компании закупают топливо двумя основными путями: опт и мелкий опт.

Оптовые продажи идут на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. С момента сделки до момента поставки проходит около месяца. Компания-покупатель должна оплатить, потом нефтеперерабатываюшему заводу дается месяц на отгрузку товара, затем около недели идут вагоны. При этом на нефтебазах уже лежит товар, закупленный по старым ценам. С учетом падения спроса эти запасы будут продаваться в два раза дольше обычного. Таким образом, реализация купленного сегодня подешевевшего бензина начнется только в июне-июле.

Мелкий опт – этот вид продаж осуществляет в Воронежской области одна из крупнейших нефтяных компаний. И ее цены намного выше. Скажем, если Аи-92 сейчас можно купить на бирже за 38 тыс. руб. тонна (это без стоимости доставки), то это же топливо мелким оптом продается за 46, 9 тыс. руб.тонна. Таким образом, снижение розничной цены возможно только после снижения мелкооптовой. В какие сроки, в каком объеме это будет сделано – вопрос к крупнейшему игроку на рынке.

На положение дел сейчас сильнее всего влияет демпфер. Что это такое? Когда цены на экспорт нефти были заоблачными, государство заключило соглашение с крупными компаниями. Власти доплачивали производителям топлива, чтобы те не поднимали цены для российского потребителя. Но чиновники предусмотрели и обратную возможность. Если цены за рубежом, напротив, резко упадут, нефтяники в свою очередь должны заплатить государству, чтобы стоимость бензина на российских АЗС оставалась на прежнем уровне. Что и случилось сейчас – причем из-за ситуации с коронавирусом, из-за которой спрос резко упал, такая ситуация может продлиться долго. Крупные компании на неопределенный срок вынуждены выплачивать дополнительные деньги государству, поэтому цен понижать не будут. С другой стороны, они их существенно и не повысят. Цена бензина может меняться лишь в зависимости от инфляции. А темпы ее роста в последнее время были небольшими.

Региональные продавцы топлива могут влиять на ситуацию лишь очень незначительно. Понятно, что они тоже ищут способ увеличить прибыль, но их маржа – капля в море. Условно говоря, крупные компании определяют 98-99 процентов нынешней цены бензина. Плюс такой системы – более-менее стабильная цена для потребителя, минус для него же – что при нынешней ситуации она не может снизиться.

Для того чтобы розничные цены на бензин двигались за нефтью, нужно серьезно корректировать систему демпфера. Но вряд ли сейчас, когда нагрузка на бюджет из-за необходимости бороться с эпидемией возрастает, Минфин пойдет на такие изменения. Доходы бюджета от нефтегазовой отрасли и без того упали.