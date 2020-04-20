В бюджет Воронежской области заложены дополнительные средства на выполнение социальных обязательств

Региональное законодательное собрание утвердило первую в этом году корректировку главного финансового документа области.

– Значительные средства будут направлены на осуществление дорожной деятельности, оснащение и ремонт объектов здравоохранения, образования и культуры, поддержку народных инициатив в рамках развития системы местного самоуправления, реализацию региональной составляющей национальных проектов, – рассказал об основных направлениях дополнительного финансирования сфер региональной жизни председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Корректировка параметров бюджета Воронежской области связана в основном с изменением объема поступлений доходов областного бюджета и перераспределением бюджетных ассигнований между департаментами. Доходы областного бюджета в 2020 году в целом увеличиваются почти на 2,4 млрд рублей, расходы – на 8 млрд рублей. Дефицит бюджета увеличивается примерно на 5,6 млрд рублей, но он является исключительно техническим, поскольку имеются подтвержденные источники его погашения за счет остатков средств с прошлого года.

Дополнительные безвозмездные поступления из федерального бюджета составили около 2,2 млрд рублей. В том числе, в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» дополнительно поступило 590 млн рублей. Кроме того, в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» госпрограммы РФ «Развитие транспортной системы» на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в Воронеже региону распределено 220 млн рублей (аналогичные суммы на эти цели поступят в 2021 и 2022 годах).

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На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций дополнительно поступило 313,5 млн рублей.

В рамках реализации поручения президента РФ Владимира Путина региону также поступили субсидии в сумме 912,5 млн рублей на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Софинансирование из областного бюджета на эти цели составило более 161 млн рублей. Получателями выплаты станут те семьи, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума. Если в такой семье несколько детей в возрасте от 3 до 7 лет, то пособие будет назначено на каждого ребенка.

Из резервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме почти 34,2 млн рублей нашему региону выделено на приобретение аппаратов для искусственной вентиляции легких для медицинских организаций.

Все эти целевые поступления также включены в расходную часть в соответствии с ведомственной принадлежностью.

Кроме того, за счет перераспределения средств между департаментами, направления остатков средств на начало года, а также дополнительных доходов региональной казны еще около 5,8 млрд рублей заверстано в расходную часть бюджета текущего года.

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Из этих средств департамент дорожной деятельности Воронежской области дополнительно получает более 2 млрд рублей, в том числе более 1 млрд рублей за счет остатков неиспользованных бюджетных ассигнований прошлого года, 742,1 млн рублей за счет положительной разницы между фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов дорожного фонда региона, а также более 251 млн рублей уточненных акцизов на нефтепродукты.

– Департаменту здравоохранения Воронежской области дополнительно выделено 566,6 млн рублей на реализацию мероприятий региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Кроме того, еще почти 160 млн рублей будет направлено на оснащение медицинских организаций оборудованием. Почти 11,2 млн рублей закладывается на новые меры социальной поддержки врачей и среднего медицинского персонала, оказывающего первичную медико-санитарную помощь, в том числе: на единовременные выплаты врачам фельдшерам скорой – 100 тыс. рублей, медсестрам ФАПов и скорой медпомощи – 50 тыс рублей, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона получит еще 679,6 млн рублей на завершение строительства и реконструкции переходящих объектов и финансирования вновь начинаемых социально значимых объектов теплоснабжения и водоснабжения областной адресной инвестиционной программы на 2020 год. Кроме того дополнительно будет выделено 35,6 млн рублей на реализацию программ формирования современной городской среды и 174,3 млн рублей на реализацию мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными жилищными услугами населения Воронежской области».

– Региональный департамент социальной защиты получит еще 450 млн рублей на приобретение жилья для детей-сирот. С учетом уже заложенных средств на эти цели в 2020 году будет направлено около 641,3 млн. рублей, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. – Кроме того, около 1,8 млн рублей департаменту направят в связи с введением еще одной новой меры социальной поддержки медицинских работников первичного звена, в виде компенсации за наем жилого помещения. И еще 100 млн рублей предусмотрено в связи с введением новой меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты взамен бесплатного предоставления в собственность многодетным гражданам земельных участков.

Департаменту строительной политики области дополнительно выделят почти 516,5 млн рублей на увеличение финансирования объектов региональной адресной инвестпрограммы, в том числе в рамках реализации нацпроектов. 200 млн рублей получит департамент на финансирование строительства производственного корпуса для размещения предприятий малого и среднего предпринимательства в индустриальном парке «Масловский». Дополнительно 21 млн заложен на капитальный ремонт «Воронежской городской клинической больницы скорой медпомощи №10» и еще 15 млн рублей – на ремонт «Воронежской областной клинической больницы №2». Еще почти 18 млн рублей направят на капремонт спортивных объектов муниципальной собственности.

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Департаменту образования, науки и молодежной политики дополнительно будет выделено 76,5 млн рублей на софинансирование грантов по мероприятию «Господдержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» и еще 45 млн рублей на проведение ремонтных работ в этих профессиональных образовательных организациях. Почти 33,5 млн рублей в рамках реализации областной адресной программы капитального ремонта пойдет на ремонт здания и оснащение оборудованием МКОУ «Истобинская СОШ» Репьевского района. Еще почти 15 млн рублей заложено на ежемесячные выплаты по 40 тысяч рублей 50 молодым учителям – участникам программы «Учитель для России».

Департамент физической культуры и спорта сможет направить еще почти 30 млн рублей на финансирование мероприятий по развитию сети спортивных объектов муниципальной собственности. Еще 15,2 млн рублей будет направлено на содержание прилегающей территории к новому спортивному объекту «Центр гребли на байдарках и каноэ» и приобретение необходимой коммунальной техники. Кроме того, еще более 8,6 млн рублей будет направлено на оснащение объектов спортивной инфраструктуры оборудованием для создания малых спортплощадок в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни».