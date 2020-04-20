Коронавирус в Воронеже, последние новости на 20 апреля 2020: инфекцию нашли у 93-летнего пациента

Количество подтвержденных случаев COVID-19 в регионе достигло 156. Последними заболевшими стали 26 человек в возрасте от 8 до 93 лет. Практически никто из них не выезжал за пределы региона и заразился контактным способом. Все пациенты проходят лечение, за ними наблюдают медики.

Число жителей области, изолированных в медорганизациях с подозрением на новую инфекцию, выросло со 198 до 219. Под наблюдением на дому находятся 1 065 человек. 28 переболевших коронавирусом уже выписали из больницы.

РЖД отменили три поезда, два из которых должны были следовать в Воронеж из Белгорода и обратно, и еще один, планируемый к отправлению из столицы Черноземья в город-герой Волгоград. такое решение приняли из-за снижения числа пассажиров и обострения ситуации с коронавирусом.

Напомним, в регионе работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.