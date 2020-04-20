Число заболевших коронавирусом в Воронеже на 20 апреля 2020 года осталось прежним и составило 156 человек

Уже 156 жителей региона заразились COVID-19. Последними заболевшими стали 26 человек в возрасте от 8 до 93 лет. Практически никто из них не выезжал за пределы региона и заразился контактным способом.

28 человек уже переболели коронавирусом, их выписали из больницы.Число жителей области, изолированных в медорганизациях с подозрением на новую инфекцию, увеличилось до 219. Сутками ранее было 198. Под домашним наблюдением находятся 1 065 человек.

Напомним, в регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса: +74732100461. Также специалисты облздрава оказывают психологическую помощь по номерам: 473-202-96-76 и 473-71-53-50.