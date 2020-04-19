Коронавирус в Воронеже, последние новости на 19 апреля 2020: итоговый анализ пятого скончавшегося, два десятка новых заболевших

Посмертный итоговый анализ подтвердил коронавирус у 66-летнего воронежца. Мужчина обратился к врачу 6 апреля с признаками ОРВИ, в больницу его отправили 9 апреля. Горожанин получал противовирусное лечение, находился на ИВЛ. Но из-за ряда хронических заболеваний справиться с коронавирусом не смог. Воронежец скончался 14 апреля в БСМП №1.

130 жителей Воронежской области заразились COVID-19. Последними заболевшими стали 22 человека, среди которых пятеро старше 70 лет, а шестеро выезжали за пределы региона. Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. 28 человек уже переболели коронавирусом, их выписали из больницы. Число жителей области, изолированных в медорганизациях с подозрением на новую инфекцию, увеличилось до 198. Сутками ранее было 184. Под наблюдением дома остаются еще 1 065 человек.

Напомним, в регионе работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.