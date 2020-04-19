2020-04-18T20:06:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Воронеже на 19 апреля 2020 года осталось прежним и составило 130 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Воронеже на 19 апреля 2020 года
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Олег УКЛАДОВ
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130 жителей региона заразились COVID-19. Последними заболевшими стали 22 человека, среди которых пятеро старше 70 лет, а шестеро выезжали за пределы региона. Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. 28 человек уже переболели коронавирусом, их выписали из больницы.

Число жителей области, изолированных в медорганизациях с подозрением на новую инфекцию, увеличилось до 198. Сутками ранее было 184. Под наблюдением дома остаются еще 1 065 человек.

Напомним, в регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса: +74732100461. Также специалисты облздрава оказывают психологическую помощь по номерам: 473-202-96-76 и 473-71-53-50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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