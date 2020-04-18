Коронавирус в Воронеже, последние новости на 18 апреля 2020: зараженный маршруточник, распространяющий фейки таксист и закрытые интернаты

У водителя воронежской маршрутки №52 обнаружили коронавирус. 12 апреля 30-летний мужчина работал до второй половины дня, но потом почувствовал себя плохо, отправился домой и вызвал скорую. Позже он сдал тест на коронавирус - результат оказался положительным. Сейчас мужчина лечится вместе с супругой. Известно, что за пределы страны они не выезжали.

- Мы с женой находимся в больнице, состояние хорошее. Слава Богу, что три недели не виделись с родителями, потому что они - в зоне особого риска. Мы выходим на линию не из прихоти, это наша обязанность - чтобы перевозить тех, кто должен продолжать работу: врачей, полицию, - рассказал водитель.

Таксиста из Бобровского района будут судить за фейк о коронавирусе. Мужчина сбросил в мессенджер WhatsApp, где обычно общался с коллегами, аудиобращение о том, что у них в районе несколько человек заразились COVID-19. Теперь за это ему грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

С 17 апреля воронежские дома-интернаты для инвалидов и пожилых переходят на полную изоляцию. В них проживают около 4,5 тысяч человек и работают порядка четырех тысяч сотрудников. Действовать данное ограничение будет до особого распоряжения.

Губернатор Александр Гусев утвердил особый перечень исполнительных органов государственной власти и их должностных лиц, которые могут составлять протоколы об административных правонарушениях по статье 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). Человеку может грозить штраф от 1 тысячи до 1 млн рублей - в зависимости от последствий нарушения.

Воронежские храмы закрывать на Пасху все же не будут. Однако санитарные врачи и священнослужители просят воздержаться от посещения церквей из-за опасности заражения коронавирусом.

Всего в Воронежской области 108 жителей региона заразились COVID-19. Число людей, изолированных в медорганизациях с подозрением на новую инфекцию, увеличилось до 184. Сутками ранее было 166. Под наблюдением дома остаются еще 1 065 человек - хотя день назад речь шла только о 309. 24 пациента уже переболели коронавирусом, их выписали из больницы.

Напомним, в регионе работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.