Число заболевших коронавирусом в Воронеже на 18 апреля 2020 года осталось прежним и составило 108 человек

Уже у 108 жителей региона диагностировали COVID-19. Последними заболевшими в Воронежской области стали 19 человек, среди которых три ребенка, в том числе десятимесячный мальчик, и пятеро пожилых людей. Все заразились через контакты с ранее заразившимися. 24 пациента уже переболели коронавирусом, их выписали из больницы.

Число жителей области, изолированных в медорганизациях с подозрением на новую инфекцию, увеличилось до 184. Сутками ранее было 166. Под наблюдением дома остаются еще 1 065 человек - хотя день назад речь шла только о 309.

Напомним, в регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса: +74732100461. Также специалисты облздрава оказывают психологическую помощь по номерам: 473-202-96-76 и 473-71-53-50.