В Воронеже до мая завершится реконструкция площади Победы

До 1 мая на площади Победы подрядная организация планирует завершить все работы, а также устранить выявленные после зимы дефекты. К 9 мая главный городской мемориал полностью приведут в порядок.

17 апреля глава Воронежа Вадим Кстенин оценил работы на памятной стене - там идет обновление информационной таблицы с данными о воронежцах, участниках Великой Отечественной войны - Героях Советского Союза и полных кавалерах Орденов Славы.

Сейчас завершается очистка скульптурной группы и звезды у Вечного огня. Идет облицовка парапетов гранитными плитами. В конце апреля должны наладить работу фонтанов. После этого уже и скамейки с вазонами установят. Реконструкция ведется под архитектурным контролем одного из создателей проекта Николая Гуненкова.

Все ключевые объекты мемориала удалось укрепить. Например, реконструкция стелы с усилением основания шла по отдельному проекту - подрядная организация выполнила ее за свои средства. Для укрепления насыпных грунтов забили 29 буронабивных свай. А всего на площадь было завезено порядка 3,5 тысяч кубометров грунта.

Сейчас завершается очистка скульптурной группы и звезды у Вечного огняФото: предоставлено мэрией Воронежа.

Укладка плитки, облицовка фонтанов, монтаж сетей водоснабжения, электроснабжения, видеонаблюдения, кронирование деревьев и удаление поросли - все это уже сделано. Продолжаются работы над лестницей к бульвару Помяловского.

- Были сделаны проекты по обустройству территории вокруг мемориала. Мы решили сделать спуск с другой стороны площади, заложили деньги на асфальтирование дороги на улице Помяловского, - подчеркнул мэр Вадим Кстенин.

Что касается самого спуска, его могут реконструировать в том же стиле, что и площадь - необходимо финансирование.

Все ключевые объекты мемориала удалось укрепитьФото: предоставлено мэрией Воронежа.

3 тысячи квадратных метров газона, 500 лиан девичьего винограда и живой изгороди из кизильника, цветники из более 10 тысяч однолетних растений - все это должно украсить площадь Победы.

Учли и инициативу горожан увековечить Воронежский фронт. Тематический эскизный проект сейчас находится на рассмотрение городской комиссии по культурному наследию.

Напомним, реконструкция стартовала в июне 2019 года. Заказчиком выступило городское управление строительной политики, проектировщик - ООО «Гипрокоммундортранс», подрядчик - ООО Строительная Компания «ВСБ». Инвестиционную программу по реконструкции поддержал губернатор Воронежской области Александр Гусев.