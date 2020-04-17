2020-04-17T14:48:58+03:00
Общество

Где в Березовой Роще появится новая пешеходная дорожка

Благодаря содействию депутата Воронежской городской Думы Александра Трубецкого будет проведен комплексный ремонт пешеходной зоны в микрорайоне «Березовая Роща»
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Долгожданный новый тротуар появится вдоль домов № 2б, 2, 4, 6, 6а, 44, 46, 60 по ул. Березовая Роща. Об этом неоднократно просили местные жители! Опрос проводила Управа Центрального района, которая также поддержала инициативу жителей.

Пожелания воронежцев смогли стать реальностью благодаря реализации проектов по поддержке местных инициатив в рамках развития инициативного бюджетирования.

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Принцип инициативного бюджетирования заключается в том, что непосредственное участие в проектах должны принимать местные жители. Они сами определяют, какие объекты нуждаются в благоустройстве и ремонте, принимают активное участие в реализации проекта, контролируют ход работ, а также впоследствии заботятся о новом объекте, обеспечивая его сохранность.

Помимо инициативы жителей одним из основных требований участия в проекте является софинансирование. Когда, благодаря настойчивости и активности главы Центрального района Инны Шеиной, заявка получила одобрение, то большая часть средств на реализацию проекта была выделена из областного бюджета. Однако не менее 10% от суммы запрашиваемой субсидии должен был предоставить муниципалитет и не менее 3% собрать жители.

Депутат гордумы Трубецкой взял расходы местных жителей на себя. Он внес личные средства в размере порядка 90 тысяч рублей от лица жителей Центрального района для проведения благоустройства микрорайона «Березовая Роща».

В рамках проекта благоустройства строители разберут старое покрытие дорожек, далее будет выполнено новое основание из песка и пескоцементной смеси и уложена плитка. Там, где тротуаров прежде не было, их проложат. Вдоль пешеходных дорожек также установят новый поребрик. Общая протяженность новой пешеходной дороги составит 745 м.

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Подготовительные работы на объекте уже начались. Строители планируют полностью завершить благоустройство в начале июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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