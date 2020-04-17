Более 2,5 млн. рублей выделил Нововоронежу Фонд «АТР АЭС» на реализацию проектов, посвященных Году Памяти и Славы

Шесть нововоронежских проектов, посвященных Году памяти и Славы стали победителями открытого конкурса социально значимых проектов, организатором которого выступил Фонд содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» (Фонд «АТР АЭС»). На реализацию этих проектов выделили 2 млн. 560 тыс. рублей.

«В этом году, при определении победителей, мы особое внимание уделяли социальным проектам, направленным на патриотическое воспитание молодежи и сохранение Памяти о Великом подвиге наших предков. Из поколения в поколение мы обязаны передавать истории о мужестве и героизме советского народа-освободителя. Это наше прошлое, а без прошлого нет настоящего, и не может быть будущего», - отметил председатель Фонда «АТР АЭС» Николай Нетяга.

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В рамках реализации проекта «Победа в моем сердце» ученики школы № 4 соберут материалы о боях на территории Воронежской области, изготовят информационные стенды для выставки и проведут флешмоб под песни военных лет.

В детских садах № 12 и 13 для проектов «Живая память» и «Мы память бережно храним» сошьют форму военных лет и приобретут атрибуты сороковых годов для проведения патриотических праздников и театральных постановок.

Культурно-досуговый центр Нововоронежа создаст фотозоны и проведет творческие программы «Дорогами Великой Победы» с участием детей и молодёжи.

Ученики школы № 2 в рамках проекта «Земля донская бережно хранит, геройских дней военных время…» отправятся на экскурсию в Нижний Новгород, в музей 160-ой гвардейской стрелковой дивизии, которая в годы войны защищала Воронежскую землю.

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Нововоронежский городской совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов организует городскую танцевально-концертную площадку «Синий платочек».

Вышеперечисленные проекты будут реализовываться на протяжении всего 2020 года.

Напомним, в текущем году в Нововоронеже 14 проектов стали победителями открытого конкурса Фонда «АТР АЭС». На их реализацию выделено 6,5 млн.рублей.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС