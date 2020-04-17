Пострадавшие из-за коронавируса воронежские бизнесмены могут снизить задолженность по кредиту

3 апреля вступил в силу закон о кредитных каникулах как для граждан, так и для предпринимателей - тех, на ком серьезно сказались последствия пандемии. Эти люди на ближайшие полгода могут получить отсрочку для платежей по займам.

Более того, представители малого и среднего бизнеса, если их отрасли пострадали из-за распространения коронавируса, вправе рассчитывать на снижение суммы задолженности по отсроченному кредиту. Специальный механизм для этого разработало Минэкономразвития (МЭР). Давайте разберемся, как он работает.

Как снизить задолженность по процентам?

На момент публикации к работе с заемщиками по программе Минэкономразвития уже приступили «Сбербанк», «Промсвязьбанк», «ВТБ», «Кузнецкий», «Челябинскинвестбанк», «ПромТрансБанк» и «Первоуральскбанк».

- Если собственник малого или среднего дела брал кредит в одном из этих банков (или тех, что присоединятся к программе позднее) и подаст заявку, то может рассчитывать не только на отсрочку на уплату платежей по основному долгу, но и вправе не платить полгода 67% от суммы процентов, - отмечают в воронежском центре «Мой бизнес».

Соответственно оставшиеся 33% от суммы процентов заемщик может погашать по обычному графику или включить их в основной долг и выплатить, когда отсрочка кончится. Если кредитный договор был обеспечен залогом, поручительством или гарантией, то их срок продлевается на время льготного периода.

Минэкономразвития предоставит субсидии кредитным организациям для компенсации затрат с 1 апреля по 1 октября 2020 года.

Субсидия министерства перекрывает часть платежей по процентам (те самые 67%). В итоге после окончания льготного периода заемщик заплатит на 67% меньше отсроченной суммы задолженности по процентам.

- Из этих 67% – 34% банку платит МЭР, а 33% кредитная организация заемщику «прощает» - банк спишет эту сумму из-за того, что у него есть постоянные поступления в капитал за счет субсидий МЭР. Получается, если бизнесмен платит за кредит в месяц 30 тысяч рублей в соответствии со своим графиком, а условно 5 тысяч из них – это проценты, то после окончания льготного периода именно платеж за проценты будет на 67% меньше. Такая программа выгодна как самим банкам, так и предпринимателям. Последние заплатят меньше за отсроченные проценты, что является большой поддержкой в нынешних условиях, а банк получает субсидии и не теряет деньги, поэтому кредитным организациям как можно скорее нужно подключаться к участию в этой программе, - прокомментировали в Минэкономразвития.

Кто может воспользоваться программой?

Предприниматель, чтобы воспользоваться программой Минэкономразвития, должен соответствовать определенным требованиям:

- сфера деятельности компании входит в перечень отраслей, наиболее пострадавших от распространения коронавируса;

- компания зарегистрирована в Едином реестре субъектов МСП;

- компания не проходит процедуру банкротства;

- индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве ИП.

Отметим, если банк, в котором бизнесмен брал кредит, не участвует в программе МЭР, то, по закону, он все равно обязан предоставить отсрочку до 1 октября 2020 года. Правда, в этом случае после окончания льготного периода предприниматель выплатит всю сумму отсроченной задолженности в соответствии с новым графиком.

Есть ряд особенностей по кредитным каникулам для индивидуальных предпринимателей. Можно выбрать один из вариантов:

- получить право на льготный период по правилам для физлиц, если оформлен потребкредит;

- если его деятельность ИП относится к перечню отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, обратиться за отсрочкой по тем же правилам, что и МСП.

Однако индивидуальный предприниматель должен помнить, что нельзя пользоваться обоими вариантами реструктуризации одновременно. На льготный период владелец ИП может просить либо полное приостановление платежей, либо уменьшение их размера до посильного уровня.

Если заемщик соответствует всем требованиям, а банк отказал в отсрочке, то стоит обратиться с жалобой в Банк России через интернет-приемную или задать вопрос по телефону - 8 800 300-30-00.

Также подробности о программе и о перечне мер поддержки МСП при коронавирусе вы сможете найти в специальном разделе на официальном сайте центра «Мой бизнес» в Воронеже.