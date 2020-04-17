Режим самоизоляции в Воронеже: как живут обитатели океанариума

Из-за борьбы с распространением коронавируса в столице Черноземья первыми закрыли все учреждения культуры. Экспозиция Воронежского океанариума перестала принимать посетителей еще 28 марта. Но зоотехники, аквариумисты, ветеринары, водолазы, техники продолжают ходить на работу, чтобы ежедневно обеспечивать благоприятные условия существования животных огромной коллекции.

Рабочий день сотрудники океанариума начинают с измерения температуры. Они ежедневно соблюдают рекомендации по дезинфекции, все обеспечены масками и антисептиками.

- Еду животным готовим строго в одноразовых перчатках. Руки предварительно обрабатываем антисептиком. Кроме того, у нас появились специальные антибактериальные коврики, - рассказал старший аквариумист Александр Курский.

Состояние обитателей океанариума ежедневно проверяет ветеринарный врач. И поставка кормов в океанариум происходит в стандартном режиме, ведь каждый день животных нужно кормить согласно установленным рационам питания.

Питомцы чувствуют себя прекрасно, разве что немного недоумевают по поводу отсутствия гостей. Например, морские котики продолжают тренироваться и отрабатывать новые трюки, чтобы после окончания ограничительных мер снова срывать аплодисменты зрителей.

- В свободные часы мои подопечные отдыхают в воде или на берегу и, конечно, лакомятся любимыми угощениями. Например, Блэк съедает более 90 кг рыбы в неделю, а миниатюрная Мира примерно в три раза меньше, - поделилась зоолаборант Екатерина Малярова. - У каждого своя установленная норма. В рационе разные сорта рыбы - сельдь, корюшка, кальмар, горбуша, минтай. Блэк, как настоящий гурман, предпочитает цельную рыбку.

Фото Воронежского окнанариума.

Зоолаборант Дмитрий Черемисин ухаживает в океанариуме за семейством обезьян. У его подопечных отличный аппетит, они игривы, активны, любознательны.

- В начале апреля у мангобеев родилась кроха, малыш чувствует себя хорошо. Самка Марго надежно оберегает своего детеныша от любопытных глаз. Мы создаем для животных все условия, чтобы было тепло, комфортно. И появление потомства еще раз подтверждает, что наши подопечные чувствуют себя в безопасности, - говорит Дмитрий.

Фото Воронежского окнанариума.

Сотрудники смены постоянно заняты уборкой вольеров, чисткой аквариумов, подготовкой морской воды, без которой существование уникальных экосистем морских аквариумов невозможно. Для «засолки» используют соль Красного моря. В год в океанариуме расходуется в среднем около 40 тонн дорогостоящей соли.

Водолазы Александр Данилюков и Дмитрий Чекрыжов отвечают за чистоту больших аквариумов. Они по очереди погружаются в воду, чистят щетками декорации и акриловые поверхности изнутри, ведь чистота аквариумов – залог здоровья и благополучия всех морских обитателей.

Фото Воронежского океанариума

Еще каждый вечер водолазы кормят прямо с рук крупных морских обитателей. А их только в главном аквариуме с тоннелем около 40 видов, большинство из которых очень редкие - песчаная тигровая акула, морские черепахи, групер, мурены, акула-зебра и другие. Черепаха Бисса любит полакомиться хеком и кальмаром. В рацион зеленой морской черепахи входит треска и зеленый салат. Песчаная тигровая акула предпочитает скумбрию или горбушу – не менее 600 г ежедневно. В неделю обитатели этого аквариума съедают почти 30 кг рыбы, креветок, кальмаров. Мелких обитателей главного аквариума кормят с поверхности рыбным фаршем.

Фото Воронежского океанариума.

- Рыбы легко приручаются, даже крупные, узнают нас по запаху и характерным движениям. У каждого есть свои любимчики, - признался старшина водолазной службы Александр Данилюков. - Мы чувствуем себя в безопасности. Ничто так не успокаивает, как плавающие стайки рыб. Даже если, время от времени, среди них проплывает акула...