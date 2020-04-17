2020-04-17T17:53:40+03:00
Общество

Центр управления сетями филиала «Россети Центр Воронежэнерго» расширяет зону управления

Завершился второй этап расширения оперативных функций центра управления сетями
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17 апреля генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский по видеоконференцсвязи заслушал доклад и.о. директора филиала Воронежэнерго Вячеслава Антонова о результатах выполнения плана-графика организационно-технических мероприятий поэтапного расширения оперативных функций центра управления сетями (ЦУС) Воронежэнерго. Руководители Бобровского, Каширского, Лискинского, Россошанского и Ольховатского районов электрических сетей доложили о своей готовности передать диспетчерские функции в центр управления сетями. Игорь Маковский принял доклады и дал разрешение диспетчерам ЦУС к приему оперативного управления распределительными сетями еще пяти РЭС.

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«На данный момент мы успешно завершаем второй этап расширения оперативных функций центра управления сетями Воронежэнерго. Это одна из программ, входящих в концепцию цифровой трансформации электросетевого комплекса, которую компания «Россети Центр» реализует на территории региона в рамках соглашения с правительством Воронежской области», - подчеркнул Игорь Маковский.

Ранее, в феврале текущего года, руководитель компании «Россети» Павел Ливинский и генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский при участии губернатора Воронежской области Александра Гусева дали старт работе центра управления сетями филиала Воронежэжнерго. В момент ввода в промышленную эксплуатацию ЦУС принял в оперативное управление электрические сети Воронежского, Хохольского, Новоусманского, Рамонского, Семилукского и Нижнедевицкого РЭС.

Дистанционное управление электрическими сетями из единого центра с применением интеллектуальных систем сбора и обработки информации дало возможность энергетикам перейти на одноуровневую систему оперативно-ситуационного управления и значительно сократить время реакции на технологические нарушения, что существенно повысило качество и надежность электроснабжения потребителей.

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