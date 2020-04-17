2020-04-16T23:09:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Воронеже, последние новости на 17 апреля 2020: еще 14 заболели, один умер, четверо выздоровели

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Воронеже на 17 апреля 2020 года
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Олег УКЛАДОВ
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Еще у 14 жителей Воронежской области накануне подтвердили коронавирус. Большинство из них - люди пожилого возраста, в том числе 90-летняя женщина. Практически никто не покидал пределы региона и заразился через контакты с больными. Таким образом, количество зараженных воронежцев достигло 89. Еще четверых пациентов выписали из больницы, всего выздоровевших 24 человека.

На 22 увеличилось количество людей, госпитализированных с подозрением на COVID-19. Таким образом, 166 жителей области изолированы в стационарах региона. Под домашним наблюдением остаются 309 человек.

В воронежской БСМП №8 скончался 39-летний гражданин Узбекистана. Ранее у него подтвердился коронавирус. Он стал пятым погибшим пациентом с диагнозом COVID-19. Мужчина имел вид на жительство в России, недавно он вернулся в Воронеж из столицы. Болел в течение 10 дней дома, потом вызвал медиков. Два дня пациент находился на ИВЛ, но спасти его не удалось.

Корпус №2 воронежской областной больницы №1 (Московский просп., 151/4) перепрофилировали для лечения пациентов с внебольничными пневмониями, в том числе вызванными коронавирусом. Там подготовили 450 коек, 60 аппаратов искусственной, вентиляции легких, подвели 315 кислородных точек. Сотрудники прошли спецподготовку на курсах повышения квалификации по профилактике и лечению COVID-19.

Владимир Путин отменил Парад Победы в Москве на неопределенный срок. Скорее всего, такое же решение примут и в Воронеже. Губернатор пока что не озвучил решение по этому поводу. Дата проведения акции «Бессмертный полк» тоже изменится.

Напомним, в регионе работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.

ИСТОЧНИК KP.RU

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