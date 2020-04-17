Число заболевших коронавирусом в Воронеже на 17 апреля 2020 года составило 89 человек

У 89 жителей Воронежской области диагностировали COVID-19. Последними заболевшими стали 14 человек, большинство из них - люди пожилого возраста, в том числе 90-летняя женщина. 24 пациента уже переболели коронавирусом, их выписали из больницы.

На 22 человека увеличилось количество людей, госпитализированных с подозрением на COVID-19. 166 пациентов изолированы в стационарах региона. Под домашним наблюдением остаются 309 жителей области.

Напомним, в регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса: +74732100461. Также специалисты облздрава оказывают психологическую помощь по номерам: 473-202-96-76 и 473-71-53-50.