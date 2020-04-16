2020-04-16T19:03:41+03:00
Общество

Мэр Воронежа вошел в Правительственную комиссию по развитию городской среды в России

В ближайшие два года в нашем городе планируют реализовать уникальное решение по благоустройству улиц
Олег ИВАНОВ
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В Воронеже в последние годы активно обновляются и создаются новые общественные территорииВ Воронеже в последние годы активно обновляются и создаются новые общественные территорииФото: с сайта мэрии Воронежа
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Мэр Воронежа Вадим Кстенин вошел в состав Правительственной комиссии по развитию городской среды в России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Данная комиссия следит за тем, чтобы механизмы по улучшению городской среды в рамках национальных и федеральных проектов совершенствовались и выполнялись по единым принципам.

Например, в Воронеже не первый год синхронизированы два проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Формирование комфортной городской среды». В итоге дорожный ремонт обязательно сверяют с плановым ремонтом коммуникаций - это важно, чтобы не выполнять одну и ту же работу дважды.

В Воронеже в последние годы активно обновляются и создаются новые общественные территории, кроме того, развивается пешеходная инфраструктура. Успешно прошла реконструкция таких значимых для города пространств, как Центральный парк, Советская площадь, сквер у Театра оперы и балета. В скором времени завершатся работы на площади Победы, продолжается реконструкция парка «Орленок».

- У нас есть, наверное, уникальное решение, которое мы должны реализовать в ближайшие два года. Город должен быть удобен, прежде всего, для людей, для пешеходов. Мы провели аудит 30 ключевых улиц, по согласованию с губернатором Александром Гусевым выделили беспрецедентные средства. За два года все эти улицы должны стать комфортными для маломобильных горожан, а значит - для всех без исключения. Мы готовы делиться этой практикой с коллегами, - комментирует Вадим Кстенин.

Напомним, 13 апреля президент Владимир Путин включил главу Воронежа в состав совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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