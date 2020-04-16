2020-04-16T19:25:53+03:00
Звезды

Чем воронежцам заняться на самоизоляции: шедевры музея, сказки с сурдопереводом, военные хиты онлайн

Учреждения культуры в период борьбы с коронавирусом запустили дистанционные проекты
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В музее имени Крамского расскажут о шедевре Репина, хранящемся в Воронеже.В музее имени Крамского расскажут о шедевре Репина, хранящемся в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Чем воронежцам заняться дома в условиях самоизоляции в период борьбы с коронавирусом? Повысить свой культурный уровень можно сидя на диване. Воронежские учреждения культуры каждую неделю запускают новые дистанционные проекты.

ОПЕРНЫЙ: РАМЕНЬЕ-ОПЕРА И ЮБИЛЕЙ ВАСИЛЬЕВА

Регулярно пополняется онлайн раздел сайта театра оперы и балета.

Кроме видеозаписей опер, балетов, интервью с артистами и экскурсий по зданию воронежцы могут посмотреть хронику первого летнего театрального фестиваля «Раменье-Опера». Напомним, форум прошел в августе 2018 года в Рамонском районе у стен дворца Ольденбургских. В документальной хронике фестиваля запечатлены лучшие моменты праздника: театрализованный парад-дефиле в сценических костюмах и фрагменты оперных постановок, показанных на открытом воздухе. Тогда в формате оpen-air прозвучали «Трубадур» Верди и «Кармина Бурана» Орфа. Живописные ландшафты рамонского парка послужили идеальными естественными декорациями спектаклей.

Раменье-опера. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Раменье-опера.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

А с 18 апреля на сайте театра разместят виртуальную выставку фотографий «Владимир Васильев и воронежский балет». Она будет посвящена юбилею выдающегося танцовщика, хореографа, который поставил в Воронежском театре пять спектаклей. Всё началось в 2006 году с «Золушки» Прокофьева. Затем последовали «Анюта» Гаврилина, «Макбет» Кирилла Молчанова. Потом Владимир Васильев осуществил свою мечту и сделал спектакль, который не удалось поставить в Большом театре – «Балетные шедевры в оперной классике». Знаменательно, что ещё один известный проект Мастера – вечер современной хореографии «Творческая мастерская Владимира Васильева», который изначально был поставлен с воронежской балетной труппой для Платоновского фестиваля, после этого был перенесён хореографом в другие театры. На сайте театр также покажет посвящённые балетмейстеру телевизионные сюжеты и фрагменты воронежских спектаклей с хореографией Васильева.

Владимир Васильев. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Владимир Васильев.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ДРАМТЕАТР: СКАЗКИ НА НОЧЬ С СУРДОПЕРЕВОДОМ

Драмтеатр запустил новый онлайн проект вместе с городскими библиотеками и школой-интернат № 6 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Ведущие актеры Кольцовского театра читают «Сказки на ночь». Открыл цикл артист Вячеслав Зайцев. Он прочел четыре сказки, которые были собраны в Воронежской области: «Пчела и заяц», «Сказка про зверей», «Сказка про камбалу», «Сова и ворон».

Ежедневно в 20.00 на сайте театра и в соцсетях появляются новые видеозаписи, снабженные сурдопереводом.

Вячеслав Зайцев. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Вячеслав Зайцев.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ФИЛАРМОНИЯ: ПОЮТ "ВОРОНЕЖСКИЕ ДЕВЧАТА"

Филармония продолжает совершенствовать свои онлайн проекты взаимодействия с воронежцами. 17 и 18 апреля состоится премьерный показ еще двух разделов «Филармония дома»:

17 апреля в рубрике «История в лицах» (это своего рода хроники, в которых деятели культуры будут делиться своими воспоминаниями о старейших коллективах филармонии) профессор Бронислав Табачников расскажет о предпосылках образования в Воронеже симфонического оркестра, о том, кто вошел в его первый состав.

Бронислав Табачников. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Бронислав Табачников.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

18 апреля откроется рубрика «Музы не молчали» - это раздел памяти, посвященный Великой Отечественной войне и Победе. Прославленные «Воронежские девчата» исполнят песню Матвея Блантера на стихи Михаила Матусовского «В лесу прифронтовом». Эта проникновенная мелодия вальса.

- В лирических песнях, которые мы писали во время войны, хотелось дать возможность солдату пообщаться с близкими, высказать сокровенные думы подруге, невесте, жене, находившимся где-то за тридевять земель, в далеком тылу, - вспоминал композитор.

Видео будут доступны с 11 утра на странице филармонии ВКонтакте.

ШЕСТЬ ЭКСКУРСИЙ В КРАМСКОМ

Художественный музей имени Крамского запустил онлайн-проект #Крамскойнасвязи. На сайте учреждения разместили цикл бесед об экспонатах из музейного собрания. Воронежцы уже могут посмотреть пять видеороликов - о шедеврах отечественной и зарубежной живописи, вечных загадках древнеегипетских экспонатов и идеальной гармонии произведений античного искусства расскажут сотрудники музея.

Видео «Автопортрет». Самюэл Диркс ван Хогстратен» - об ученике Рембрандта, выдающемся представителе голландской живописи. Старший научный сотрудник музея Валерия Меремьянина расскажет о сложностях с определением авторства, необычном костюме модели и характерных чертахы рембрандтовской школы.

Виктория Афанасьева прольет свет на историю картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Напомним, шедевр хранится в Третьяковской галерее. И лишь немногие знают, что в Воронежском художественном музее имени Крамского экспонируется одноименная картина, созданная Репиным спустя почти четверть века. Искусствовед расскажет, что это – этюд, эскиз или авторское повторение, в чем сходство и различие двух полотен художника, написанных на один сюжет?

В музее имени Крамского расскажут о шедевре Репина, хранящемся в Воронеже. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В музее имени Крамского расскажут о шедевре Репина, хранящемся в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Видеоэкскурсия по выставке «… И прелести твоей секрет разгадке жизни равносилен» посвящена образу в искусстве. Она дает возможность порассуждать об этом понятии на примере работ Серова, Прагера, Лактионова, Герасимова и других художников. Ведет экскурсию куратор выставки Галина Никулина.

Видео «Парсуна. Между иконой и портретом» познакомит с зарождением портретного жанра в России. Лариса Китаева расскажет, кого изображали на первых русских портретах и как художественные произведения отражали жизнь правящих царей рода Романовых.

На видеоэкскурсии по выставке «Сказка о провинциальной жизни» Валерия Меремьянина расскажет о живописных полотнах Бориса Кустодиева из собрания музея, любви мастера к уходящей старине, встрече с его будущей женой и о других познавательных фактах из жизни художника.

На видео «Василий Шухаев. Возвращение «Марокко» ученый секретарь музея Наталья Бакина познакомит воронежцев с полной страсти и ярких красок серией картин, которые художник написал спустя 30 лет после путешествия на Восток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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