2020-04-16T16:02:54+03:00
Экономика

ВТБ расширяет условия выдачи кредитов на зарплату

С 15 апреля ВТБ отменил для своих клиентов требования наличия любого зарплатного проекта при обращении за кредитом на выплату работникам зарплаты
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Заемные средства также могут быть предоставлены при наличии у сотрудников компании открытого в любом из банков счета или банковской карты, на которые будет переводиться зарплата. ВТБ также расширил сроки кредитования по данной программе с 6 месяцев до 1 года.

Заявка принимается, если заемщик соответствует требованиям Федерального закона 209, относится к категории малого бизнеса или микропредприятия, ведет деятельность в одной или нескольких пострадавших отраслях из утвержденного правительством перечня, численность его работников не превышает 100 человек, а годовая выручка находится в пределах 800 млн рублей.

Помимо краткосрочных беспроцентных кредитов на полгода ВТБ одобряет кредитные сделки на срок до 12 месяцев с полным субсидированием процентной ставки на первый шестимесячный период. Ставка кредитования на оставшийся период составит 4% годовых.

Банк активно информирует малый бизнес об условиях программы и возможностях ею воспользоваться, чтобы поддержать как можно больше своих клиентов, оказавшихся в сложных условиях вынужденного ограничения работы. ВТБ следит за развитием ситуации и готов принимать все необходимые меры для поддержки российских предпринимателей.

Для того чтобы подать заявку, клиенту достаточно обратиться в офис банка или проконсультироваться в контакт-центре ВТБ для предпринимателей по телефону 8(800)200-77-99. Решение о предоставлении кредита будет принято за один рабочий день. Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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