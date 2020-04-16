Свыше 23 млн. рублей направила Нововоронежская АЭС в 2019 году на обеспечение экологической безопасности и охрану окружающей среды

Одним из значимых ежегодных природоохранных мероприятий является работа по зарыблению водоёмов. В 2019 году в пруд-охладитель энергоблока №5 было выпущено 10 тонн малька толстолобика и белого амура в целях снижения воздействия водорослей на насосное оборудование АЭС. При непосредственном участии Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства в р. Дон ниже Цимлянского гидроузла (Ростовская область) выпущено более 5-ти тонн белого толстолобика и 3-х тонн сазана.

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Коллектив атомной станции активно участвует в ежегодных экологических субботниках по уборке закреплённой территории и высадке зелёных насаждений (деревьев, кустарников).

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С целью повышения эффективности и совершенствования природоохранной деятельности на Нововоронежской АЭС функционирует система экологического менеджмента, которая охватывает все производственные процессы, управляет экологическими аспектами подразделений, оценивает экологические риски, планирует и достигает цели, направленные на улучшение деятельности АЭС по экологическому направлению. В рамках данной системы реализуются значимые (в т.ч. региональные) экологические проекты.

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«Нововоронежская АЭС уделяет огромное внимание контролю за состоянием окружающей среды в районе расположения атомной станции, надлежащему исполнению требований природоохранного законодательства РФ. За 55 лет эксплуатации негативного влияния на природу края не выявлено. Благодаря совершенствованию и модернизации оборудования, с вводом в эксплуатацию инновационных энергоблоков № 6 и 7 забор воды из реки Дон на нужды атомной станции снизился в 10 раз», - говорит начальник отдела охраны окружающей среды Нововоронежской АЭС Ольга Романова.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС