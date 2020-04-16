Коронавирус в Воронеже, последние новости на 16 апреля 2020: главные цифры по COVID-19

Еще у семи жителей Воронежской области выявили COVID-19. Таким образом количество зараженных достигло 75 человек. Диагноз подтвердился у мужчин 53 лет и 61 года, женщин 29, 53 и 68 лет, а также у умершей 48-летней жительницы Россошанского района.

На 12 человек увеличилось количество людей, госпитализированных с подозрением на коронавирус. В стационарах региона изолированы 144 пациента. Под домашним наблюдением остаются 309 жителей области. Число выздоровевших и выписанных из больницы достигло 20.

Воронежским медикам передадут бесплатные именные проездные от муниципального перевозчика «Воронежпассажиртранс». Речь идет о маршрутах №№ 6, 9КА, 14В, 15, 41, 48, 52, 58, 59, 98. Ранее другой перевозчик вручил медикам три тысячи сертификатов на бесплатный проезд.

Больше восьми тысяч звонков поступило на телефон горячей линии по коронавирусу Воронежской области. За три недели, начиная с 27 марта, около 500 человек сообщили о своем прибытии из-за границы и контактах с потенциальными носителями инфекции. Напомним, специалисты облздрава отвечают по номеру: 212-64-42.