Число заболевших коронавирусом в Воронеже на 16 апреля 2020 года осталось прежним и составило 75 человек

75 жителей заразились коронавирусом в Воронежской области. По последним данным оперштаба, еще у семи человек выявили новую инфекцию. Подтвердился диагноз у умершей 48-летней жительницы Россошанского района, женщин 29, 53 и 68 лет, а также у мужчин 53 и 61 года. Все они контактировали с заболевшими. Вирус нашли у 38-летней женщины, которая ездила в Москву.

На 12 человек увеличилось количество людей, госпитализированных с подозрением на COVID-19. В стационарах региона изолированы 144 пациента. Под домашним наблюдением остаются 309 жителей области. Число выздоровевших и выписанных из больницы достигло 20.

Напомним, в регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса: +74732100461. Также специалисты облздрава оказывают психологическую помощь по номерам: 473-202-96-76 и 473-71-53-50.