Воронежский губернатор поддержал инициативу своего предшественника с продуктовыми наборами

В среду, 15 апреля, стало известно, что воронежские аграрии собрали для нуждающихся более 300 продуктовых наборов. В них вошли мука, крупы, сахар, подсолнечное масло, мясная, молочная продукция, кондитерские изделия. Базу адресов, по которым их будут разносить волонтеры, сформировал департамент соцзащиты Воронежской области. В региональном правительстве сообщили, что наборы будут доставляться в два приема, чтобы отдельные продукты не потеряли свежести.

Эти наборы собрали 13 компаний: «КДВ Воронеж», ГК «Продимекс», «АгроТехГарант», «Дон-Агро», «Молвест», «ЭкоНива», «АГРОЭКО», МК «Воронежский», «Группа «Черкизово», ЭФКО, «Виктория», ИП Ширяева Г.И, «Воронежкомплект». Все они откликнулись на призыв заместителя председателя Госдумы, бывшего губернатора Воронежской области Алексея Гордеева. Он попросил поддержать продуктовыми наборами малообеспеченные неполные и многодетные семьи.Также к акции присоединились Большой совет НКО Воронежской области и волонтеры. Всего планируется распространить более восьми тысяч таких наборов.

– Инициатива Алексея Васильевича, поддержанная и мной, и правительством области, и бизнесом, и десятками НКО, и волонтерами демонстрирует общую способность безвозмездно помогать тем, кто оказался в непростой жизненной ситуации. Единение десятков людей ради поддержки других – сильный аргумент для продолжения именно совместной борьбы с общей бедой. Уверен, такой проект консолидации власти, бизнеса и гражданского общества позволит нам продолжить помощь нуждающимся оперативно и качественно, - отметил губернатор Александр Гусев.