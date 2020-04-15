«Людям всегда будет необходимо где-то жить»: как отреагировал рынок недвижимости в Воронеже на коронавирус

Если взять все проекты по строительству жилья в Воронежской области, то мы насчитаем больше 27 тысяч квартир. В квадратных метрах - это 1,3 миллиона. Примерно половина должна быть введена в эксплуатацию уже в этом году. Такие данные на апрель 2020-го приведены в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС).

Колебания курса рубля, угроза распространения коронавируса, опасная экономическая обстановка в целом наверняка заставили некоторых воронежцев задуматься о том, а не вложить ли свои средства во что-то, скажем так, «существенное».

Мы помним примеры 2008 и 2014 годов, когда люди делали ставку на дорогую технику, автомобили и, конечно, недвижимость. В 2020-ом техника и машины - не столь популярны. А как же обстоят дела с квартирами?

Повысился спрос на новостройки

- Рынок жилья всегда был стабильным, несмотря на войны, экономические кризисы и пандемии, людям всегда будет необходимо где-то жить. Внешние факторы на него, конечно, влияют, но не сразу. Учитывая сложившуюся обстановку, а также введенный режим повышенной готовности, мы наблюдаем небольшой спад потребительской активности, - комментирует Наталия Колесникова, президент ассоциации «Гильдия Риэлторов Черноземья».

Важно сразу внести небольшую оговорку: в первую неделю после экономического скачка количество сделок в новостройках все же увеличилось на 15%, и повышенный спрос на них пока продолжает держаться.

- Цены на новостройки постепенно растут. Это связано с продолжающимся переходом на эскроу-счета. На фоне изменения курса валют мы можем наблюдать всплеск продаж. Люди опасаются потерять накопления и упустить время низких ставок и весьма привлекательных цен на недвижимость, несмотря на их рост. Поэтому торопятся оформить покупку, - считает Наталия Колесникова.

Эксперт отмечает, что прогнозировать покупательскую активность сложно, многое будет зависеть от продолжительности режима повышенной готовности. Выводы можно будет делать не раньше середины мая.

Напомним, что с 7 апреля застройщикам объектов здравоохранения, жилья, объектов социально-культурного назначения и инфраструктурных объектов в рамках расселения ветхого жилья разрешили возобновить работу в Воронежской области.

Больше половины строящихся сегодня в Воронеже квартир - однокомнатныеФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Рынок начнет восстанавливаться осенью

Опираясь на данные ЕИСЖС, мы можем предположить, что воронежские застройщики даже до случившегося кризиса делали ставку на небольшое и относительно компактное жилье. В существующих проектах большую часть (33%) занимают квартиры от 35 до 45 м². Еще 11% - от 25 до 35 м². И добавим к этому 7% - до 25 м². То есть больше половины строящихся квартир - однокомнатные.

Не будем перечислять всю разбивку, скажем лишь, что «трешки» и все, что больше, занимают лишь 13% от всего объема строящихся местными девелоперами квартир. Соответственно, можно предположить, что и спрос на них гораздо меньше.

Большая часть новостроек приходится, конечно, на Воронеж: только в 2020-ом здесь ожидается практически 557 тысяч новых квадратных метров.

Однако, когда работа и учеба стали удаленными, многие воронежцы предпочли проводить самоизоляцию вне города. Быть может, увеличился и спрос на загородную недвижимость?

- По загородной недвижимости в нашем регионе наблюдается стандартный сезонный спрос. Вспышки покупательской активности, связанной с режимом самоизоляции и желанием с целью безопасности переехать за город, сейчас нет. Опять же, повторюсь, точную картину можно будет посмотреть в динамике не ранее, чем через месяц, - уверена Наталия Колесникова.

В целом если все будет складываться удачно, и коронавирус удастся преодолеть в ближайшее время, то по мнению президента «Гильдии Риэлторов Черноземья», рынок начнет восстанавливаться осенью.

Важно также отметить, что объем действующих ипотечных жилищных кредитов в Воронежской области, по данным ЕИСЖС, превышает 3,09 млрд рублей. При этом 2,1 млрд из них пошли, как выяснилось, на покупку вторичный недвижимости.

Отметим, что чтобы пережить период пандемии коронавируса, было решено дать «передышку» по уплате займов, в том числе жилищных. Но не всем, а только тем, у кого значительно снизился доход. Подробнее читайте в нашем материале.