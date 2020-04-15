2020-04-15T19:33:50+03:00
Общество

Президент включил мэра Воронежа Вадима Кстенина в Совет по стратегическому развитию и национальным проектам РФ

А раньше глава государства включил градоначальника в Совет по развитию местного самоуправления
Татьяна МИСТЮКОВА
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Фото предоставлено пресс-службой мэрии Воронежа.Фото предоставлено пресс-службой мэрии Воронежа.
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13 апреля президент Владимир Путин включил главу Воронежа Вадима Кстенина в состав Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Эта тема, с учетом ситуации по коронавирусу в стране, сегодня стоит довольно остро. Все стройки по нацпроектам, невзирая на экономические трудности и режим самоизоляции, должны быть исполнены. И Совет, существующий при президенте, должен будет этому помочь. Его роль – обеспечить взаимодействие федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организации.

Вадим Кстенин отметил, что для него это большая ответственность и вместе с тем возможность передать другим регионам накопленный в Воронеже опыт. Напомним, в прошлом году президент включил градоначальника в состав Совета по развитию местного самоуправления.

В прошлом году в Воронеже благодаря нацпроектам удалось создать больше тысячи ясельных мест в садиках, построить шесть детсадов и приобрести четыре встроено-пристроенных садика. Помимо этого, в городе в 2019-м появилось четыре новые школы и много других социальных объектов. Продолжалось строительство и оснащение спортивных объектов и учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

Вместе с этим не прекращалось строительство новых дорожных объектов и ремонт существующих. В прошлом году также в рамках нацпроектов удалось расселить два аварийных дома, благоустроить 74 двора и три общественных пространства: у Театра оперы и балета, по улице Димитрова и бульвар Индустриальный.

Хотя Вадим Кстенин отметил, что нацпроект «Формирование комфортной городской среды» является одним из важнейших для города. Особенно та его часть, которая касается благоустройства дворов. Их состояние волнует воронежцев даже больше, чем масштабные работы на крупных общественных пространствах. Мэр подчеркнул, что благоустройство дворов будет продолжаться до последнего объекта.

- В прошлом году мы успешно реализовали беспрецедентную инвест-программу по строительству школ и детских садов. В этом году продолжаем работу, возводим как отдельно стоящие учреждения, так и расширяем действующие, проектируем новые объекты, чтобы обеспечить задел на будущее, быть готовыми привлечь и эффективно использовать для нужд Воронежа и его жителей федеральные средства, – сказал Вадим Кстенин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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