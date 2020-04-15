Кредитные каникулы по ипотеке в Воронеже из-за коронавируса: кто может рассчитывать на «передышку» в выплатах

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), под новые правила доступа к кредитным каникулам подпадает 69,6% ипотечных кредитов в Воронежской области.

Напомним, чтобы пережить период пандемии коронавируса, было решено дать «передышку» по уплате займов, в том числе жилищных. Но не всем, а только тем, у кого значительно снизился доход.

Максимальный размер ипотеки в нашем регионе, с которым можно обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода - 2 млн рублей. В некоторых других областях этот «потолок» выше.

Впрочем, в Воронежской области, по данным на февраль 2020 года, средний размер действующих ипотечных кредитов - 1,8 млн рублей.

Но с другой стороны, даже если ваш займ попадает в тем самые две трети, о которых сообщает НБКИ, есть и другие нюансы. На «каникулы» отпустят тех, чей доход снизился не менее чем на 30% в прошлом месяце по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год. Таким образом, процент тех, кто может воспользоваться возможностью в реальности, скорее всего, окажется все-таки значительно ниже указанных 69%.

Да и в Банке России подчеркивают, что мера «прежде всего направлена на наиболее нуждающиеся слои населения»

Есть и другое крайне важно дополнение: отсрочка не является бесплатной! Например, по ипотечным кредитам начисляются проценты по ставке, установленной в договоре ипотеки.

Так что не выплаченные во время льготного периода суммы по основному долгу и процентам «должны быть выплачены заемщиком после погашения ипотечного кредита ежемесячными платежами».

В чем же плюсы? Например, кредитор не имеет права начислять заемщику неустойку в этот период. Кроме того, такая реструктуризация не отразится негативным образом на кредитной истории.

Продолжительность льготного периода, кстати, не может быть более 6 месяцев. Отсрочкой можно воспользоваться только один раз (обратиться к кредитору нужно до 30 сентября 2020 года). По окончании кредитных каникул регулярные выплаты должны возобновиться. К тому же будет составлен новый график, рассчитанный банком.

Подробнее об этой мере и других нюансах льготного периода можно также прочесть на официальном сайте Банка России. Оформить каникулы, к слову, можно и на потребительский займ.