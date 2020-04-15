Коронавирус в Воронеже, последние новости на 15 апреля 2020: закрытие храмов, бесплатный проезд и четвертая смерть

Воронежцев не пустят в храмы на Пасху из-за коронавируса. С 14 по 19 апреля по предписанию главного санитарного врача региона церкви и монастыри закроют двери для прихожан, но службы в них будут идти. Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий призвал всех жителей области проявить терпение и послушание в эти дни.

Воронежские следователи заинтересовались сразу двумя случаями, связанными с коронавирусом. Силовики начали проверку по факту распространения в мессенджерах фейковой информации о том, что в БСМП №8 медработники якобы не получили защитных костюмов для работы с заболевшими. Кроме того, СК разбирается в том, кто "слил" в Сеть информацию об умершей 48-летней россошанской учительнице, предварительный анализ которой на COVID-19 оказался положительным.

Воронежская транспортная компания, которая обслуживает городские маршруты №№10а, 16в, 20, 20б, 37, 50, 54, 91 и 120, передала сотрудникам больниц скорой медицинской помощи № 1, № 8 и № 10, и областной клинической больницы № 1 три тысячи сертификатов на бесплатный проезд. Действовать они будут до 15 мая текущего года.

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области получило разрешение проводить окончательные анализы на коронавирус в регионе. Ранее у нас делали только предварительные тесты, а для подтверждения диагноза анализы отправляли в Москву.

На данный момент, у 68 жителей региона диагностировали COVID-19. Еще восемь человек госпитализировали с подозрением на инфекцию. В стационарах области изолированы 132 пациента. Количество воронежцев наблюдающихся на дому - 332. Число выздоровевших выросло до 19.

Четвертый пациент с коронавирусом скончался в регионе. Предварительный анализ 66-летнего мужчины на COVID-19 оказался положительным. Пенсионер обратился к медикам 6 апреля с признаками ОРВИ, через три дня его госпитализировали. Мужчину лечили противовирусными, подключили к аппарату ИВЛ. Но спасти его не удалось.

Напомним, в регионе работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.