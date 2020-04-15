2020-04-14T23:13:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Воронеже на 15 апреля 2020 года осталось прежним и составило 68 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Воронеже на 15 апреля 2020 года
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: правительство Воронежской области.фото: правительство Воронежской области.
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У 68 жителей региона диагностировали COVID-19. По последним данным оперштаба, коронавирусом заразились 32-летний мужчина с пневмонией, женщина такого же возраста, 58-летний мужчина, 33-летняя местная жительница, 16-летний парень, пенсионерка 62 лет, семилетний мальчик. Все они контактировали с ранее заболевшими. Кроме того, инфекцию нашли у 44-летнего мужчины, который выезжал в Москву.

Еще восемь человек госпитализировали с подозрением на коронавирус. Теперь в изолированных боксах находятся 132 пациента. Количество воронежцев наблюдающихся на дому уменьшилось с 418 до 332. Число выздоровевших выросло до 19, накануне еще трех человек выписали из больницы.

Четвертый пациент с коронавирусом скончался в Воронежской области. Предварительный анализ 66-летнего мужчины на COVID-19 оказался положительным. Пенсионер обратился к медикам 6 апреля с признаками ОРВИ, через три дня его госпитализировали. Мужчину лечили противовирусными, подключили к аппарату ИВЛ. Но справиться с болезнью не получилось.

Напомним, в регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса: +74732100461. Также специалисты облздрава оказывают психологическую помощь по номерам: 473-202-96-76 и 473-71-53-50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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