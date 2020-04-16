2020-04-16T18:22:03+03:00
Общество

Каркас хирургического корпуса онкодиспансера поставят уже этой осенью

Под зданием выроют котлован глубиной 15 метров
Татьяна МИСТЮКОВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В среду, 16 апреля, губернатор Александр Гусев посетил два объекта областного онкодиспансера: поликлинику и стройплощадку нового хирургического корпуса. В поликлинике будут принимать пациентов этим летом, а онкокорпус возведут в 2022 году, раньше запланированного срока. Оба медучреждения находятся в непосредственной близости от главного здания диспансера, расположенного на улице Вайцеховского в Воронеже.

.

.

ПОЛИКЛИНИКА

Реконструкция «Дома Вигеля», в котором будет находиться поликлиника, готова на 95%. В июне в ней начнут принимать пациентов. Сейчас в здании идут отделочные работы, благоустраивают прилегающую к нему территорию.

- В поликлинике сохранены предметы охраны культурного наследия, в том числе живописная плитка, а также красивая центральная лестница, - сообщили в правительстве области. В будущем строители возведут крытый переход от поликлиники к новому хирургическому корпусу.

Александр Гусев осмотрел здание. Он подчеркнул, что в «Доме Вигеля», который является объектом культурного наследия федерального значения, постарались восстановить все исторические интерьеры. Чтобы пациенты получали квалифицированную медицинскую помощь в комфортных условиях.

.

.

ХИРУРГИЧЕСКИЙ КОРПУС

Затем глава региона побывал на стройплощадке нового онкокорпуса. Работы там уже идут. По итогам торгов здание возводят специалисты Домостроительного комбината. Подрядчик не стал скрывать, что объект очень сложный и технологически, и географически. Стройка происходит в центре города, в непосредственной близости от жилых домов, соцобъектов, объектов культурного значения, в ограниченном пространстве. Практически нет места для складирования стройматериалов и грунта. Их будут ввозить и вывозить оперативно, по графику. Только земли придется перевезти порядка 90 тысяч кубов.

Под онкокорпусом придется вырыть 15-метровый котлован. На его месте будет располагаться подземная четырехуровневая парковка. После этого приступят к возведению каркаса здания по технологии монолитного домостроения. Монолитчики зайдут на объект уже этой осенью. Работать будут в несколько смен, семь дней в неделю.

- Хирургический корпус – очень важный для региона объект. Мы понимаем, что сейчас недостаточно коек для проведения сложных онкологических операций. Поэтому корпус нам просто необходим – и для комфортных условий пребывания пациентов, и для работы сотрудников медицинского учреждения. Мы рассчитываем и договариваемся с подрядчиком, что, несмотря на все сложности, закончить строительство нужно в 2022 году, и полгода отведем на установку, - сказал Александр Гусев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Свыше 23 млн. рублей направила Нововоронежская АЭС в 2019 году на обеспечение экологической безопасности и охрану окружающей среды
На Нововоронежской АЭС подведены итоги реализации природоохранных мероприятий за 2019 год. В прошлом году затраты Нововоронежской АЭС на охрану окружающей среды составили 23 млн. 922 тыс. рублей
Новости 24
Воронежец собирался снять аккумуляторы с КамАЗа, но не успел
"Воронежские девчата" споют онлайн песню "В лесу прифронтовом"
Мэр Воронежа вошел в Правительственную комиссию по развитию городской среды в России
Число выздоровевших от коронавируса воронежцев 16 апреля достигло 24 человек
Спектакль "Квартета И" в Воронеже перенесли на октябрь
В Воронеже фирму, обеспечивающую безопасность на транспорте, оштрафовали на 70 тыс за нарушение закона о коррупции
Болельщикам предлагают выбрать лучший гол воронежского «Факела» в сезоне
В райцентре Воронежской области на пожаре погиб неизвестный мужчина
Театр оперы и балета покажет воронежцам хронику фестиваля "Раменье-Опера"
Воронежские дорожники ночью с 16 на 17 апреля будут ремонтировать пять улиц
Под Воронежем тротуар вдоль дороги обрывается на самом интересном месте
В Воронеже будут судить водителя, чуть не угробившего пассажира во время ДТП
Штормовое предупреждение в Воронежской области продлили еще на день
Музей Крамского показывает воронежцам 6 онлайн экскурсий
В Воронеже хозяин авто безнаказанно пытал жителей двух домов завывающей сигнализацией
В Воронеже данные счетчиков воды будет принимать робот по телефону
Масло-фальсификат пытались доставить в научно-учебный центр Воронежской области
В Воронеже мужчина убил знакомого бутылкой
В Воронежской области внук украл у бабушки карту и снял с нее деньги
В Воронеже у пытавшего скрыться от Росгвардии студента нашли наркотики
В Воронежской области мужчина получил год тюрьмы за ножевые ранения своей сожительнице
В Воронежской области мужчины пилили артиллерийский снаряд: один погиб, другой тяжело ранен
На реках Воронежской области до 1 июня нельзя кататься на гидроциклах
Основатель музея забытой музыки сыграет воронежцам на гуслях и калюках
В Воронежском заповеднике благоустроили воинские захоронения
Семья воронежских музыкантов дала онлайн концерт для детворы
Корпус воронежской больницы перепрофилировали для борьбы с коронавирусом