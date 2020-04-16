Каркас хирургического корпуса онкодиспансера поставят уже этой осенью

В среду, 16 апреля, губернатор Александр Гусев посетил два объекта областного онкодиспансера: поликлинику и стройплощадку нового хирургического корпуса. В поликлинике будут принимать пациентов этим летом, а онкокорпус возведут в 2022 году, раньше запланированного срока. Оба медучреждения находятся в непосредственной близости от главного здания диспансера, расположенного на улице Вайцеховского в Воронеже.

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ПОЛИКЛИНИКА

Реконструкция «Дома Вигеля», в котором будет находиться поликлиника, готова на 95%. В июне в ней начнут принимать пациентов. Сейчас в здании идут отделочные работы, благоустраивают прилегающую к нему территорию.

- В поликлинике сохранены предметы охраны культурного наследия, в том числе живописная плитка, а также красивая центральная лестница, - сообщили в правительстве области. В будущем строители возведут крытый переход от поликлиники к новому хирургическому корпусу.

Александр Гусев осмотрел здание. Он подчеркнул, что в «Доме Вигеля», который является объектом культурного наследия федерального значения, постарались восстановить все исторические интерьеры. Чтобы пациенты получали квалифицированную медицинскую помощь в комфортных условиях.

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ХИРУРГИЧЕСКИЙ КОРПУС

Затем глава региона побывал на стройплощадке нового онкокорпуса. Работы там уже идут. По итогам торгов здание возводят специалисты Домостроительного комбината. Подрядчик не стал скрывать, что объект очень сложный и технологически, и географически. Стройка происходит в центре города, в непосредственной близости от жилых домов, соцобъектов, объектов культурного значения, в ограниченном пространстве. Практически нет места для складирования стройматериалов и грунта. Их будут ввозить и вывозить оперативно, по графику. Только земли придется перевезти порядка 90 тысяч кубов.

Под онкокорпусом придется вырыть 15-метровый котлован. На его месте будет располагаться подземная четырехуровневая парковка. После этого приступят к возведению каркаса здания по технологии монолитного домостроения. Монолитчики зайдут на объект уже этой осенью. Работать будут в несколько смен, семь дней в неделю.

- Хирургический корпус – очень важный для региона объект. Мы понимаем, что сейчас недостаточно коек для проведения сложных онкологических операций. Поэтому корпус нам просто необходим – и для комфортных условий пребывания пациентов, и для работы сотрудников медицинского учреждения. Мы рассчитываем и договариваемся с подрядчиком, что, несмотря на все сложности, закончить строительство нужно в 2022 году, и полгода отведем на установку, - сказал Александр Гусев.