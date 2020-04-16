Воронежский губернатор определил размер доплат медикам в связи с коронавирусом

В среду, 15 апреля, губернатор Александр Гусев подписал постановление, определяющее размер выплат медицинскому персоналу, который в своей работе так или иначе может соприкасаться с зараженными COVID-19 и теми, у кого подозревается эта инфекция. Речь идет о врачах, фельдшерах, медсестрах, водителях скорой помощи; врачах, медсестрах и санитарах больниц, в которых выхаживают коронавирусников; вирусологах лабораторий, водителях, которые привозят анализы; патологоанатомах и других специалистах. В общем, обо всех тех, кто стоит на первой линии «огня». Размер доплат для всех категорий разный. Но действовать они начали одновременно, с 10 марта. Платить медикам будут из регионального бюджета вплоть до окончания режима повышенной готовности. Выход из этого режима объявит губернатор Александр Гусев.

«Размер надбавки рассчитывается, исходя из среднемесячного дохода (показатель определяется по данным Федеральной службы государственной статистики за девять месяцев прошлого года) и из расчета месячной нормы рабочих часов на одну занятую ставку. Выплата производится за фактически отработанное время», – рассказали в правительстве Воронежской области.

Так, врачам скорой медицинской помощи, в том числе входящим в состав специализированных выездных бригад, доплатят 80% среднемесячного дохода. Фельдшеры скорой, медсестры, медицинские сестры-анестезисты, участвующие в оказании скорой медпомощи, получат 40% к зарплате. Фельдшеры (медицинские сестры) по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой помощи – 20%. Водители скорой помощи и санитары – 20% среднемесячного дохода.

Медработники, оказывающие первичную медико-санитарную помощь (в том числе врачи-инфекционисты, врачи общей практики (семейные врачи), участковые педиатры, терапевты, пульмонологи и иные специалисты) – 80% среднемесячного дохода.

Врачи подразделений, осуществляющие лабораторно-инструментальные исследования тестов граждан, у которых выявлена (подозревается) коронавирусная инфекция, – 80% среднемесячного дохода.

Средний медперсонал, участвующий в оказании первичной медико-санитарной помощи на врачебном и самостоятельном приеме, в том числе персонал фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов, – 40%.

Младший медперсонал, обеспечивающий условия для оказания первичной медико-санитарной помощи, – 20%.

«Надбавка в 100% полагается врачам, оказывающим помощь в стационарных условиях пациентам с коронавирусом или подозрением на заражение, в том числе врачам-инфекционистам, анестезиологам-реаниматологам, пульмонологам, терапевтам и иным специалистам, привлекаемым для оказания медицинской помощи. Для среднего медперсонала, участвующего в оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях, размер стимулирующей выплаты составит 50%. Младшему медицинскому персоналу, работающему в стационарах, полагается 30% среднемесячного дохода», – пояснили в региональном правительстве.

Более полный список всех категорий, указанных в постановлении губернатора, и размер положенных им доплат можно узнать на сайте правительства Воронежской области.