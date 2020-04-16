«Молвест» направит малообеспеченным семьям Воронежской области более 10 тонн молочной продукции
Компания «Молвест» окажет поддержку малообеспеченным семьям воронежской области продуктами питания в период карантина и направит нуждающимся более 10 тонн молочных продуктов.
- Мы направляем малообеспеченным семьям Воронежской области более 8,5 тонн молока и 1,6 тонн сыра», – прокомментировали в компании.
Напомним, что ранее вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев призвал представителей воронежского агробизнеса объединиться с волонтерами и поддержать продуктовыми наборами тех, кто в этом по-настоящему нуждается - малообеспеченные неполные и многодетные семьи нашего региона.
Координация и доставка продуктов населению силами активистов осуществляется по поручению губернатора Воронежской области Гусева Александра Викторовича.