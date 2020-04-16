2020-04-16T11:09:40+03:00
Общество

«Молвест» направит малообеспеченным семьям Воронежской области более 10 тонн молочной продукции

Координация и доставка продуктов будет проходить силами активистов
Олег ИВАНОВ
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Компания «Молвест» окажет поддержку малообеспеченным семьям воронежской области продуктами питания в период карантина и направит нуждающимся более 10 тонн молочных продуктов.

- Мы направляем малообеспеченным семьям Воронежской области более 8,5 тонн молока и 1,6 тонн сыра», – прокомментировали в компании.

Напомним, что ранее вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев призвал представителей воронежского агробизнеса объединиться с волонтерами и поддержать продуктовыми наборами тех, кто в этом по-настоящему нуждается - малообеспеченные неполные и многодетные семьи нашего региона.

Координация и доставка продуктов населению силами активистов осуществляется по поручению губернатора Воронежской области Гусева Александра Викторовича.

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