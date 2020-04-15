2020-04-15T18:37:37+03:00
Общество

В Воронежской области подвели итоги конкурса эскизов памятников для воинских захоронений

Новые мемориалы будут выбирать сами жители из числа лучших работ
Татьяна МИСТЮКОВА
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18 марта региональное правительство объявило прием заявок на конкурс «Память поколений». Цель – собрать банк лучших эскизных проектов скульптур, предназначенных для установки на воинских захоронениях взамен пришедших в негодность монументов.

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Заявки принимались по пяти номинациям: «Фигура воина-освободителя в каске с автоматом в полный рост», «Фигура скорбящей женщины», «Коленопреклоненная фигура солдата со склоненным знаменем», «Фигура воина-освободителя в пилотке с винтовкой в полный рост», «Фигура красноармейца в буденовке в полный рост».

В правительстве области сообщили, что специальная комиссия (в ее вошли профессиональные художники, архитекторы, дизайнеры) рассмотрела 44 макета на тему Великой Отечественной войны. Их прислали архитекторы со всей России.

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Эксперты оценивали работы с точки зрения профессионализма исполнения, качества планируемых материалов, экономичности при изготовлении полноразмерной скульптуры, а также соответствие номинации. В итоге выбрали 20 лучших эскизных проектов.

«Победителями стали авторы работ из четырех городов. Среди них – московские художники Владимир Серяков и Евгений Шевченко, художественная мастерская из Перми, известные воронежские скульпторы Владимир Петрихин и Максим Дикунов», – рассказали в региональном правительстве.

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Электронная версия каталога скоро станет доступна на странице департамента по развитию муниципальных образований Воронежской области. Воспользоваться эскизами сможет каждый муниципалитет. Скульптуры будут выбирать сами жители, после чего автор воплотит свой проект в жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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